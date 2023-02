Firmy tracące przez wojnę na Ukrainie dostaną wsparcie. Oto szczegóły

Sprawdziliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na jakie mechanizmy wsparcia mogą liczyć firmy, które szczególnie odczuwają finansowe skutki wojny na Ukrainie. Taka pomoc możliwa będzie m.in. w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.





tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami inwazji Rosji na Ukrainę przygotowano specjalną formę wsparcia w postaci pożyczek płynnościowych - podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W części województw (np. lubuskim, opolskim, warmińsko-mazurskim) te pożyczki są już dostępne. To atrakcyjny instrument, ponieważ spłaca się wyłącznie pożyczony kapitał - zaznacza MFiPR.

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027 zarezerwowano 0,5 mld euro na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji, w tym dla firm, które borykają się z finansowymi skutkami wojny na Ukrainie.

Część unijnych środków zasili bezzwrotne dotacje dla projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach przygranicznych.

Wsparcie dla przedsiębiorców. Uniknąć zwolnień i ograniczania działalności

W niedawnej rozmowie z PortalSamorzadowy.pl marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl przyznał, że wśród priorytetowych kierunków wykorzystania w tym regionie unijnych środków w perspektywie 2021-2027 znajdzie się wspieranie przedsiębiorstw, którzy odczuwają negatywne, ekonomiczne skutki związane z wojną na Ukrainie.

- Bardzo zależy nam na tym, aby te firmy nie zwalniały pracowników oraz nie ograniczały swojej działalności. Dlatego za duży sukces uważam wyrażenie przez Komisję Europejską zgody na wsparcie dotacjami firm funkcjonujących w pasie przygranicznym z Ukrainą, bo właśnie te przedsiębiorstwa teraz najbardziej cierpią - zaznaczył podkarpacki marszałek.

Sprawdziliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na jakie konkretnie mechanizmy wsparcia mogą liczyć przedsiębiorstwa, które bezpośrednio odczuwają finansowe skutki wojny na Ukrainie.

Dodatkowe 500 mln zł na pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

"W przypadku przedsiębiorców dotkniętych skutkami agresji Rosji na Ukrainę przygotowaliśmy specjalną formę wsparcia w postaci pożyczek płynnościowych. Jest to w zasadzie kontynuacja instrumentu, który został uruchomiony w odpowiedzi na negatywne skutki COVID-19. Z instrumentu mogą skorzystać przedsiębiorcy z całej Polski" - podaje resort funduszy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach pożyczek płynnościowych udziela Bank Gospodarstwa Krajowego - za pomocą wybranych w każdym regionie pośredników finansowych.

Obecnie w części województw (np. lubuskim, opolskim, warmińsko-mazurskim) te pożyczki są już dostępne; w pozostałych regionach BGK wyłania pośredników. Ich lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie banku.

"Przekazaliśmy na ten cel dodatkowe 500 mln zł i rozszerzyliśmy zakres instrumentu pożyczkowego o możliwość udzielania pożyczek z przeznaczeniem na cele obrotowo-inwestycyjne dla przedsiębiorstw odczuwających skutki agresji Rosji wobec Ukrainy" - informuje nas Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z tego instrumentu pożyczkowego mogą korzystać między innymi przedsiębiorstwa, które dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji lub kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców - gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż.

"To bardzo atrakcyjny instrument, ponieważ spłaca się wyłącznie pożyczony kapitał, na jego spłatę przedsiębiorca ma 6 lat. Można pożyczyć do 1 mln zł lub 1,5 mln zł w przypadku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ponadto przedsiębiorca nie musi angażować żadnych środków własnych. Planujemy, że pożyczka będzie dostępna do wyczerpania alokacji (najpóźniej do końca 2023 roku)" - komunikuje MFiPR.

Z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej skorzysta także branża turystyczna

Z kolei w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zarezerwowano 500 mln euro na wsparcie w obszarze przedsiębiorczości i innowacji. Skierowane będzie do firm z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i części woj. mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

MFiPR podkreśla, że z tego wsparcia będą mogły korzystać również firmy, które odczuły finansowe skutki wojny w Ukrainie (także te działające w branży turystycznej w Polsce Wschodniej), na których szczególnie dotkliwie odbił się kryzys związany z pandemią czy wojną w Ukrainie.

Firmy mogą przeznaczyć unijne środki na nowe inwestycje, które pomogą odbudować ich pozycję na rynku, podnieść konkurencyjność, dostosować działalność do nowych warunków.

Możliwości rozpoczęcia przez przedsiębiorców z branży turystycznej nowych inwestycji dzięki wsparciu z FEPW 2021-2027 związane będą m.in. z pożyczkami, dzięki którym firmy doposażą hotele, restauracje, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego czy rozwiną przewozy turystyczne.

MFiPR przekazało również, że w przypadku większości programów regionalnych na lata 2021-2027 nie przewidziano szczególnych (innych niż dla pozostałych podmiotów) warunków wsparcia dla przedsiębiorców, którzy bezpośrednio odczuwają finansowe skutki wojny w Ukrainie.

Bezzwrotne dotacje dla projektów realizowanych na obszarach przygranicznych

Wyjątkami w tej mierze pozostają trzy programy regionalne dla województw - podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego - w których przewidziano preferencyjne warunki wsparcia (finansowanie w formie bezzwrotnej dotacji) dla projektów obejmujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) realizowanych na obszarach przygranicznych.

"Szczegółowe warunki wsparcia projektów we wszystkich programach regionalnych określone będą w dokumentach wdrożeniowych, w tym w kryteriach wyboru projektów, które w najbliższych miesiącach przyjmowane będą przez komitety monitorujące poszczególne programy" - informuje resort funduszy.

Zwraca uwagę, że na tym poziomie - w zależności od decyzji właściwej instytucji zarządzającej i komitetu monitorującego, który zatwierdzi kryteria - możliwe będzie zastosowanie dodatkowych preferencji dla niektórych obszarów lub typów projektów, w tym dla podmiotów odczuwających skutki inwazji Rosji na Ukrainę.

Warunki przyznawania dofinansowania wskazuje Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP) programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, dostępny w zakładce "Prawo i dokumenty" na www.fepw.gov.pl. Praca nad kryteriami wyboru projektów trwa - będą one rozpatrywane i kolejno akceptowane na wiosennych posiedzeniach Komitetu Monitorującego program.

Harmonogram naboru wniosków w konkursach o dofinansowanie zostanie opublikowany na początku marca br. także na stronie www.fepw.gov.pl.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl