Firmy w kryzysie narażone na wrogie przejęcia. Jak się bronić?

Pandemia COVID-19 sprowadziła wyceny wielu spółek giełdowych na bardzo niskie poziomy. Taka sytuacja potencjalnie sprzyja wrogim przejęciom. Podobnie jak gwałtowne pogorszenie się finansów firmy. O tym, jak bronić się w takiej sytuacji, rozmawiamy z Ryszardem Manteufflem, partnerem w Deloitte Legal.

Poza tym przy spadku wycen jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych inwestorzy mogę chcieć jej umarzać, co spowoduje, że TFI będą zmuszone do sprzedaży całych pakietów akcji, jeśli tylko ktoś zaproponuje im atrakcyjne premie. Bo skoro akcje są i tak nadzwyczajnie tanie, to można sobie wyobrazić, że ktoś będzie w stanie dopłacić coś ekstra, by je przejąć.- Tu ryzyko jest rzeczywiście mniejsze, ale nie zerowe. Przy zabezpieczaniu finansowania akcjami i problemach ze spłatą rat, także może dojść do utraty kontroli nad spółką i wrogiego przejęcia. Oczywiście nie mówimy tu o działaniach przestępczych takich jak np. zgłoszenie do KRS sfałszowanej umowy sprzedaży udziałów.- To zagadnienie warto podzielić na dwa obszary: prewencji oraz taktyki obronnej, gdy do próby wrogiego przejęcia już dojdzie.W pierwszej grupie warto wyróżnić tzw. zatrute pigułki czyli poison pills. Polega to na umieszczeniu w statucie spółki postanowień, które sprawiają, że trudniej jest ją przejąć. Przykładów takich rozwiązań jest wiele.W polskim prawie mamy choćby możliwość ustanowienia kapitału warunkowego albo kapitału docelowego. Jeżeli ktoś nas chce przejąć, to wtedy robimy emisję kierowaną do innego podmiotu i wespół z nim utrzymujemy kontrolę nad spółką.Poza tym poprzez statut możemy ograniczyć wykonywanie głosów. Przykładem takiej sytuacji jest jedna ze spółek paliwowych z głównym udziałem Skarbu Państwa. Teoretycznie, gdyby ktoś skupił 40 proc. jego akcji, to mógłby przejąć nad nim kontrolę. Zastosowano tu jednak ograniczenie wykonywania prawa głosu powyżej 10% z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który emitował kwity depozytowe tej spółki. Efekt jest taki, że państwo bez problemu kontroluje spółkę, choć ma tylko nieco ponad 27 proc. udziałów.Innym przykładem zatrutych pigułek, które możemy wprowadzić w statucie jest flip-in. W takim przypadku, jeśli jakiś akcjonariusz osiągnie określony próg głosów, np. 20 proc., to kapitał zakładowy jest podwyższany w sposób uniemożliwiający przejęcie przez niego kontroli. Emisja jest kierowana bowiem do kogoś innego. Choć trzeba przyznać, że akurat w czasie kryzysu może to być kłopotliwym zabezpieczeniem, bo trzeba też znaleźć chętnego, który te akcje mógłby objąć i wyłożyć na to pieniądze.Poza tym można zastosować mechanizm tzw. złotych spadochronów, choć trzeba przy tym uważać, by nie zostać posądzonym o działania na szkodę spółki. Polega to na ustanowieniu tak dużych odpraw dla członków zarządu, że ich odwołanie po przejęciu spółki będzie w praktyce nieopłacalne dla przejmującego.W końcu już przy samym wprowadzaniu spółki na giełdę możemy wyemitować część akcji, które będą posiadać jakieś preferencje co do głosu. Przykładem jest jest tu jedna z grup mediowych, gdzie grupa założycieli, choć ma formalnie zaledwie kilkanaście procent akcji, to może dzięki nim wykonywać 30 procent głosów. Spółka ta wchodziła na giełdę, kiedy obowiązywał kodeks handlowy i było możliwe uprzywilejowanie do pięciu głosów na akcję, obecnie mogę to być wyłącznie dwa głosy na akcję.- W przypadku próby ogłoszenia wrogiego przejęcia zarząd spółki może poszukać przyjaznego inwestora, który w interesie władz firmy skupuje nagle akcje w ilości, która spowoduje zablokowanie przejęcia kontroli przez wrogiego inwestora. Przyjaznego inwestora nazywamy białym rycerzem, a wrogiego czarnym.Nie zawsze jednak potrzebujemy pomocy białego rycerza. Jeśli posiadamy jakiś wolny kapitał, to zawsze możemy zrealizować skup akcji własnych i w ten sposób zwiększyć siłę rażenia obecnych głównych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.Musimy też pamiętać, że wrogiego przejęcia zwykle nie da się zrealizować błyskawicznie. Zazwyczaj ogłaszane jest wezwanie, które trwa dłuższy czas, potem potrzebna jest zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To może trwać parę miesięcy, kiedy władze spółki mają czas na działanie w celu uniknięcia wrogiego przejęcia.Jedną z metod jest wydanie opinii, że cena w wezwaniu jest rażąco za niska, namawianie akcjonariuszy do niesprzedawania akcji przejmującemu i rysowania wspaniałych perspektyw przed spółką.Zarząd spółki może też dokonać tzw. defensive position. Jeśli kupuje nas podmiot z tej samej branży, to my możemy go uprzedzić, kupując inny podmiot z tego samego rynku. Wtedy może się okazać, że wrogie przejęcie nie uzyska zgody UOKiK ze względu na zbyt dużą koncentrację rynku, do której by prowadziło.Z bardziej karkołomnych metod – zarząd może doprowadzić do obniżenia atrakcyjności spółki dla przejmującego, co jest oczywiście ryzykowne ze względu na obowiązek działania w interesie spółki, na przykład sprzedając jej główne atrakcyjne aktywa, czyli tzw. klejnoty koronne.Sposobów jest oczywiście więcej i każdorazowo trzeba je odpowiednio dopasować do charakteru spółki i okoliczności. Niemniej nie demonizowałbym ryzyka. Wysyp wrogich przejęć nam raczej grozi.- Tak, bo nie dość, że nie mamy zbyt wielu spółek o rozdrobnionym akcjonariacie, to jeszcze w polskiej rzeczywistości żadne inwestor nie kupi spółki bez przeprowadzenia jej badania tzw. due diligence. Niemniej przy bardzo niskich wycenach odważnych może pojawić się więcej. Jeśli bowiem sama cena przejęcia spółki staje się bardzo niska, to można zaakceptować pewien poziom kosztów niespodzianek, które potem wyjdą. Historia polskiego rynku kapitałowego uczy jednak, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest dość nikłe.Niemniej z informacji, które pojawiają się w prasie, polski rząd planuje podjąć działania w celu zapobieżenia niechcianym przejęciom polskich spółek. Z uzyskanych informacji wynika, że Prezes UOKiK będzie rozstrzygał o tym, czy próba przejęcia spółki godzi w ochronę porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.