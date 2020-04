Firmy w pułapkach czasu pandemii. Jak się bronić?

Pandemia COVID-19 wpływa na pogorszenie położenia biznesowego wielu firm. Jednym z istotnych zagrożeń dla właścicieli przedsiębiorstw są wrogie przejęcia. Jakie spółki są najbardziej narażone na takie praktyki, jak bronić się przed wrogimi przejęciami – o tym opowiada Katarzyna Bilewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner w kancelarii prawnej Dentons.

Najbardziej narażone są natomiast niewątpliwie spółki celowe, posiadające aktywa, ale nie prowadzące bieżącej działalności operacyjnej. W tym wypadku bowiem czynności fraudacyjne mogą się ujawnić stosunkowo późno, gdy spółka będzie chciała dokonać jakiejś czynności i okaże się, że bez jej wiedzy doszło do zmian korporacyjnych.- Ze względu na faktyczne znaczenie wpisu danych do KRS, kluczowe znaczenie dla kontroli operacyjnej nad spółką ma to, kto jest wpisany do rejestru. Stąd konieczne jest regularne sprawdzanie rejestru pod kątem dokonywanych wpisów.Zapobiegawczo dobrym sposobem ochrony przed wrogim przejęciem jest tzw. winkulowanie udziałów, a więc uzależnienie skuteczności obrotu udziałami od spełnienia dodatkowych wymogów, np. zgody spółki lub realizacji prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. Wówczas obrót udziałami nie może się odbyć skutecznie bez udziału osób zainteresowanych.W przypadku spółek publicznych istotną rolę w obronie przed wrogimi wezwaniami odgrywa statut i zapisy statutowe, utrudniające skuteczne przejęcie spółki (np. klauzule dotyczące szczególnego sposobu powoływania organów).- Dla skutecznego przeprowadzenia wezwania decydujące znaczenie mają kwestie ekonomiczne. Kluczowe jest stanowisko zarządu, który powinien ustosunkować się do wezwania i proponowanej w nim ceny. Jego negatywna ocena wezwania wpływa zwykle na akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji odnośnie odpowiedzi na wezwanie.- Na poziomie korporacyjnym nie ma podstaw do takich rozróżnień.- Im bardziej rozwinięty rynek, tym te zjawiska występują częściej. Z tego też względu poziom przejęć w USA oczywiście odbiega od poziomu europejskiego, a tym bardziej polskiego.- Takie zagrożenie istnieje oczywiście przede wszystkim w branżach szczególnie dotkniętych kryzysem, w których pojawia się skłonność do pozyskiwania klientów i kontrahentów za cenę przetrwania. Nierzetelne praktyki w tym zakresie stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, który może skutkować dla przedsiębiorcy je stosującego dotkliwymi sankcjami pieniężnymi i odszkodowawczymi.