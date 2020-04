Firmy w restrukturyzacji poza tarczą antykryzysową

Zawsze lepiej się zrestrukturyzować, niż upaść. Niestety, przedsiębiorców, którzy przed kryzysem wybrali taką drogę ratowania biznesu, wykluczono z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. - To bardzo krzywdzące. Dziś, jak wiele innych firm, stanęliśmy w obliczu dramatycznego spadku przychodów i bez pomocy nie będziemy w stanie sami poradzić sobie z tym problemem - mówi Marcin Łużniak, wiceprezes zarządu odzieżowej spółki TXM w restrukturyzacji.

Ignorowanie rzeczywistości gospodarczej

Jeszcze jeden problem

Opinie o pozostawieniu poza nawiasem spółek w procesie restrukturyzacji podzielają też prawnicy.- Pierwsza tarcza antykryzysowa wyklucza ze środków pomocy przedsiębiorców, wobec których zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. Uchwalony przez Sejm tekst tarczy 2.0 już w pierwszych regulacjach wyłącza przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną. Z kolei przedsiębiorca, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, musi czekać (postępowanie o przyznanie pomocy zawiesza się), a gdy jego wniosek o restrukturyzację zostałby pozytywnie rozpatrzony – traci swą szansę – komentuje mecenas Wojciech Wąsowicz z kancelarii Noerr.Jak dodaje, teoretycznie pozostają przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, przewidujące możliwość pomocy publicznej na restrukturyzację.- Nie były one dotąd szerzej stosowane i pojawiały się pomysły szczególnych regulacji. Taki projekt był częścią pakietu pierwszej tarczy, ale prace nad nim utknęły... – komentuje mecenas Wojciech Wąsowicz.Jego zdaniem ogólnie można odnieść wrażenie, że celem projektów rządowych jest doprowadzenie do sytuacji, w której liczba wniosków upadłościowych, ale niestety także restrukturyzacyjnych, będzie niewielka - w porównaniu ze skalą kryzysu.- Być może wygląda to dobrze z punktu widzenia przekazu politycznego, ale ignoruje rzeczywistość gospodarczą – mówi prawnik.I wskazuje, że właściwą odpowiedzią byłoby jednoczesne odformalizowanie postępowania o otwarcie restrukturyzacji w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców oraz wprowadzenie szczególnych regulacji, dotyczących pomocy publicznej już na etapie przygotowania wniosku o restrukturyzację, a następnie postępowania restrukturyzacyjnego.- Przekładałoby się to jednak na konkretne wydatki z budżetu państwa – dodaje.Mecenas Wąsowicz zwraca także uwagę na problem dostępności sędziów orzekających w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.- Niezbędne wydaje się zwiększenie ich liczby, gdyż postępowania te w wielu sądach są długotrwałe. Oznaczałoby to jednak konieczność szkolenia sędziów oraz - po raz kolejny - dodatkowe wydatki. Na razie nie słyszeliśmy dyskusji, jak sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne poradzą sobie ze zwiększoną liczbą wniosków, które wpłyną na pewno, zwłaszcza po upływie okresu wstrzymania biegu terminów do składania wniosków o upadłość wprowadzanego przez tarczę 2.0 – podsumowuje mecenas.