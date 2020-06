Firmy wracają do normalności

W maju nastroje MŚP mocno się poprawiły, polskie hotele i restauracje liczą na dobry sezon – wynika z trzeciej edycji Barometru COVID-19, badania realizowanego przez EFL.

Analiza wyników Barometru COVID-19 w podziale na branże pokazuje, że w trzech branżach po początkowym spadku na koniec marca br. nastroje wróciły do poziomu sprzed pandemii. Dotyczy to branży usługowej, transportowej i HoReCa. Subindeks dla usług w maju br. jest nawet nieco wyższy niż w I kwartale br. (pomiar realizowany w styczniu – 46,5 pkt.) i wyniósł 47, 3 pkt. Podobnie jest z firmami transportowymi – w maju subindeks wyniósł 47,7 pkt., podczas gdy na początku tego roku 46,1 pkt.Zaskakujący może być wynik dla sektora HoReCa – na koniec maja wyniósł 51,9 pkt. i był tylko o 1,6 pkt. niższy niż w styczniu tego roku. Co więcej, jest to najwyższy wynik wśród wszystkich sześciu badanych branż, z największym odbiciem w stosunku do kwietniowego pomiaru (wówczas wynik wyniósł niecałe 41 pkt.) i jako jedyny powyżej poziomu ograniczonego rozwoju, który wynosi 50 pkt.W pozostałych trzech branżach (budownictwo, handel i produkcja) także odnotowano mniejszą dynamikę spadku, jednak wskaźnik jest nadal niższy w porównaniu ze stanem na początku roku. Subindeks dla firm budowlanych wyniósł na koniec maja br. 46 pkt. (w styczniu br. – 57 pkt.), dla firm handlowych – 45 pkt. (w styczniu br. – 52 pkt.), a dla firm produkcyjnych – 46 pkt. (w styczniu br. – 53 pkt.).