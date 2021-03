Firmy wystawiają miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią

Ponad 1/3 firm wystawia miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i NFG. Jednocześnie o 25 proc. wzrosła wartość średniej faktury, jaką mikrofirmy przekazują do finansowania.

Według badania "Płynność finansowa MŚP w pandemii" Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i NFG ponad 1/3 firm wystawia miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią. Jednocześnie o 25 proc. wzrosła wartość średniej faktury, jaką mikrofirmy przekazują do finansowania faktorowi: z 5 526 zł w styczniu 2020 r. do 6 908 zł w styczniu 2021 r.

Z danych NFG wynika też, że co trzecia mikrofirma w pandemii przeznacza środki z finansowanych poprzez faktoring faktur na bieżące rachunki (czynsz, telefon, prąd, gaz, woda etc.), a co siódma na zobowiązania wobec kontrahentów. Z kolei co 11. mikrofirma - na inwestycje.

Dodano, że w ubiegłym roku "skróceniu uległy też odroczone terminy, na jakie wystawiane są faktury przekazywane przez mikrofirmy do faktoringu - średnio z 45 do ok. 40 dni". To odróżnia je od innych firm z sektora MŚP, ponieważ, jak pokazuje badanie, ponad połowa przedsiębiorców w kryzysie wystawia faktury z dłuższymi niż zazwyczaj terminami płatności, "bo proszą ich o to kontrahenci". Tak się dzieje najczęściej w firmach średnich i małych (odpowiednio 69,3 proc. i 61,8 proc.). Rzadziej w mikrofirmach (41,3 proc.). "Te ostatnie nie są skore do wydłużania terminów płatności swoim kontrahentom i widać to również w naszych statystykach" - wyjaśnił cytowany w badaniu Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG, współpracującej z KRD.

Autorzy badania wskazali, że faktoring to "jedna z nielicznych branż, która obroniła się przed negatywnymi skutkami COVID-19". Powołali się na dane Polskiego Związku Faktorów, z których wynika, że obroty sektora faktoringowego w 2020 r. wzrosły o 3 proc.

Badanie "Płynność finansowa MŚP w pandemii" Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG przeprowadzono na próbie 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w IV kwartale 2020 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl