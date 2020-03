Firmy z branży spotkań i turystyki biznesowej z Katowic apelują o wsparcie

Działające w woj. śląskim firmy z branży spotkań i turystyki biznesowej zaapelowały do władz regionu i samorządu Katowic o "natychmiastową i zdecydowaną pomoc" - zarówno na poziomie miejskim i regionalnym, jak i pomoc w przekonaniu władz centralnych do wsparcia większego od obecnych propozycji.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele 35 podmiotów - m.in. organizatorów imprez, hoteli, restauracji i firm cateringowych.

Oszacowano, że uczestnicy tych spotkań wydali w mieście w sumie ok. 210 mln zł.



Obecnie, wobec ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa - jak czytamy w środowym apelu regionalnej branży spotkań i turystyki biznesowej - ta gałąź gospodarki stoi przed groźbą bankructwa.



Pod apelem, skierowanym do prezydenta Katowic Marcina Krupy, marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka oraz szefa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka, podpisali się przedstawiciele 35 podmiotów - m.in. organizatorów imprez, hoteli, restauracji i firm cateringowych.



Sygnatariusze apelu postulują powołanie kryzysowej grupy roboczej dla przemysłu spotkań, składającej się z przedstawicieli administracji i branży, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań oraz wspólnych działań zmierzających do odpowiednich zmian w prawie.

- Obserwujemy wiele dobrych i efektywnych rozwiązań już wdrożonych w innych krajach i w regionach oraz miastach Polski. W Anglii wprowadzono zawieszenie płatności podatku dochodowego i wdrożono dotacje bezpośrednio dla przedsiębiorców. W Danii wprowadza się rekompensatę dla organizatorów dużych wydarzeń. W Norwegii zawieszono płacenie podatków i danin, a na Węgrzech branża rozrywkowa i hotelarska nie będzie płaciła składek na ZUS - czytamy w apelu.



Nie brakuje również - jak wskazują autorzy pisma - krajowych przykładów rozwiązań na poziomie samorządowym. Szczecin wprowadza ulgi dla firm w zakresie podatku od nieruchomości, a we Wrocławiu firmy mogą wnioskować o zawieszenie podatków lokalnych i danin.



Przedstawiciele branży spotkań postulują m.in. zwolnienie z opłat administracyjnych, danin, podatków lokalnych i od nieruchomości od marca do grudnia 2020 r. na poziomie lokalnym i krajowym, umożliwienie i wsparcie przy renegocjowaniu wysokości opłat za wodę, ciepło, energię elektryczną od marca do października br., a także działania prowadzące do uzyskania w tym zakresie bonifikat lub odroczeń.



Inna propozycja branży to zwiększenie wysokości wsparcia finansowego przez zarząd Metropolii, woj. śląskiego i miasta Katowice w formie bezpośredniego dofinasowania lub zwiększenia budżetów na świadczenia promocyjne w ramach eventów i spotkań organizowanych po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią - w celu wsparcia sprawnego powrotu do funkcjonowania organizatorów dotkniętych konsekwencjami pandemii koronawirusa, takimi jak wycofanie się głównych wystawców i partnerów.



Wśród kolejnych propozycji jest np. dofinansowanie do 80 proc. wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w firmach w branży, dofinansowanie lub wsparcie zmian w prawie w zakresie zwolnienia firm i pracowników branży z odprowadzania składek na ZUS oraz zapewnienie pożyczek z możliwością ich umorzenia lub zamiany na dotacje albo wynagrodzenie za świadczenia promocyjne dla pożyczkodawcy.



W związku z pandemią koronawirusa, prawie wszystkie wydarzenia i eventy na najbliższe trzy miesiące zostały odwołane lub przesunięte na późniejsze terminy. Jednocześnie skala przełożonych wydarzeń ulega ograniczeniu, bo organizatorzy zmniejszają wydatki. Dla większości podmiotów rynku przemysłu spotkań oznacza to całkowity brak przychodów.