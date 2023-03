Firmy z Polski odzyskują pieniądze zdeponowane w Silicon Valley Bank

Działające w Polsce grupy, które miały pieniądze w upadłym Silicon Valley Bank, czyli Huuuge i Ailleron poinformowały, że odzyskały już część swoich pieniędzy. Ich zdaniem ryzyko utraty pozostałych środków zdeponowanych w banku Silicon Valley Bank jest niskie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Huuuge, działający w Polsce producent gier, miał w Silicon Valley Bank 24,2 mln dolarów. Z tej kwoty odzyskał już 23,6 mln dolarów.

Ailleron, polska spółka z branży IT, poprzez spółkę pośrednio zależną w Silicon Valley Bank posiadał 4,5 mln dolarów. Z tej kwoty odzyskano już 2,3 mln dolarów.

10 marca, upadł amerykański Silicon Valley Bank. To 16 co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, który zajmował się m.in. finansowaniem firm we wczesnych fazach rozwoju.

Huuuge, działający w Polsce producent gier poinformował 17 marca, że uzyskał dostęp do konta w banku Silicon Valley Bank, w którym posiadał środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 24,2 miliona dolarów. Spółka informuje, że na dzień 17 marca zrealizowała przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 23,6 miliona dolarów.

Huuuge w Silicon Valley Bank ma jeszcze 0,6 mln dolarów

Huuuge informuje, że posiada w Silicon Valley Bank 0,6 miliona dolarów na rachunkach bieżących oraz "money market accounts".

Firma zaznacza, że zgodnie z oświadczeniami Rady Rezerwy Federalnej z 12 marca 2023 r., Federalna Agencja Ubezpieczeń Depozytów podjęła działania zapewniające pełną ochronę wszystkich deponentów Silicon Valley Bank, zarówno ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych.

Dlatego Huuuge po przeanalizowaniu uzyskanych informacji oraz powyższych komunikatów amerykańskich organów regulacyjnych, nadal ocenia ryzyko utraty zdeponowanych środków w banku Silicon Valley Bank jako niskie.

Huuuge zapewnia, że sytuacja Silicon Valley Bank nie ma istotnego wpływu na działalność jego grupy kapitałowej.

Huuuge Games to producent gier zarejestrowany w amerykańskim stanu Delaware. Akcje spółki od lutego 2021 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Blisko 70 proc. z 600 pracowników spółki pracuje w Polsce - w Bydgoszczy, Szczecinie i Warszawie.

Ailleron w Silicon Valley Bank ma jeszcze 2,2 mln dolarów

Z kolei Ailleron, polska spółka z branży IT, 16 marca poinformowała, że jej spółka pośrednio zależna - Virtual Software LLC wraz z podmiotami powiązanymi - uzyskała dostęp do konta w banku Silicon Valley Bank, w którym posiadała środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 4,5 mln dolarów. Na dzień 16 marca spółka zrealizowała przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 2,3 mln dolarów.

Zarząd firmy po przeanalizowaniu uzyskanych informacji nadal ocenia ryzyko utraty zdeponowanych środków w banku Silicon Valley Bank jako niskie.

Firma podkreśla, że zgodnie z oświadczeniami Rady Rezerwy Federalnej z 12 marca 2023, Federalna Agencja Ubezpieczeń Depozytów podjęła działania zapewniające pełną ochronę wszystkich deponentów Silicon Valley Bank, zarówno ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych.

Według najlepszej wiedzy firmy sytuacja Silicon Valley Bank nie ma istotnego wpływu na pozostałą działalność grupy kapitałowej.

Grupa Ailleron oferuje rozwiązania IT dla banków, firm leasingowych, technologicznych i operatorów komórkowych. Grupa zatrudnia ponad 1,5 tys. pracowników.

Siedziba Aillerona znajduje się w Krakowie, akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przypomnijmy, że w piątek, 10 marca, upadł amerykański Silicon Valley Bank. To 16 co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, który zajmował się m.in. finansowaniem firm we wczesnych fazach rozwoju. Dwa dni później ogłoszono bankructwo Signature Bank - ten bank aktywnie uczestniczył w rynku kryptowalut.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl