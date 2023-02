Firmy zakontraktowały w tym roku w Tauronie blisko 1,5 mln megawatogodzin prądu z kogeneracji

Firmy zakontraktowały w tym roku w Tauronie blisko 1,5 mln megawatogodzin energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, czyli w procesie jednoczesnej produkcji prądu i ciepła. Ilość zamówionej energii z kogeneracji wzrosła wobec ub. roku o ponad 15 proc. - wynika z danych spółki.

Produkcja prądu i ciepła w kogeneracji, w porównaniu z konwencjonalną produkcją energii z węgla, powoduje emisję dwutlenku węgla mniejszą o ponad 55 proc.

Przedstawiciele Taurona wyliczyli, że tylko w zeszłym roku klienci spółki korzystający z kogeneracyjnych źródeł, kupując ok. 1,3 mln megawatogodzin energii, przyczynili się do ograniczenia emisji CO2 o ponad 650 tys. ton. W tym roku firmy zakontraktowały w Tauronie ponad 15 proc. (ok. 200 tys. megawatogodzin) energii z kogeneracji więcej niż w roku 2022.

"Kontraktacja na ten rok to już blisko 1,5 miliona megawatogodzin" - poinformował wiceprezes spółki Tauron Sprzedaż Tomasz Lender, cytowany w czwartkowym komunikacie Taurona.

Jak podano, w ramach realizowanej strategii tzw. zielonego zwrotu Tauron zamierza ograniczyć emisyjność o 80 procent. Grupa sprzedaje prąd z kogeneracji w ramach produktu EKO Biznes. Korzystające z niego firmy otrzymują certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji CO2.

