Firmy założone w 2020 roku ze wsparciem z tarczy branżowej

Od 1 lutego firmy założone w 2020 roku również dostaną wsparcie z tarczy branżowej - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

1 lutego 2021 weszły w życie kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, takie jak: zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń.

Ministerstwo zaznaczyło, że wsparciem zostaną objęte również firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r.

Resort szacuje, że pomoc obejmie ponad 300 tys. firm, a jej wartość wyniesie 5,17 mld zł.

Cztery instrumenty wsparcia

Przewidziano, że przedsiębiorcy będą korzystać z czterech instrumentów, takich jak: zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia jeżeli był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Drugim instrumentem jest wypłata ponownego świadczenia postojowego, w sytuacji gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

Trzeci instrument to jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym. Napisano, że wnioski można składać do 31 marca 2021 r.