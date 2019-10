Fiskus będzie wszędzie

Ministerstwo Finansów zapowiada zniesienie w najbliższym czasie właściwości miejscowej urzędów skarbowych. Oznacza to, że sprawy związane z podatkami będzie można załatwić w dowolnym urzędzie w Polsce. Eksperci podatkowi i przedstawiciele firm informatycznych wskazują, że Polska powinna wejść na drogę cyfrowych rozliczeń podatkowych w czasie rzeczywistym.

Kolejnym krokiem ma być bowiem możliwość załatwiania spraw wirtualnie. - To jest związane z projektem e-urząd, w ramach którego będziemy zmierzać do tego, aby klient zewnętrzny mógł dokonać rozliczenia i załatwić swoje sprawy w świecie wirtualnym bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu - zaznaczył wiceminister Słaboszowski, dodając, że już teraz dużą popularnością cieszy się możliwość rozliczania podatków osobistych za pomocą aplikacji „Twój e-PIT” .



Jego zdaniem szybko postępuje też informatyzacja odpraw celnych. - W portach, gdzie obrót towarowy wzrasta rok do roku o 20 proc., te odprawy odbywają się na morzu. 95 proc. kontenerów przechodzi odprawę zanim statek dopłynie do portu - mówił wiceminister.



Zdaniem ekspertów resort finansów obrał właściwy kurs. - Nie ma mowy o zmniejszeniu luki podatkowej bez technologii, bez danych przesyłanych przez podatników do administracji w formie cyfrowej. W krajach Unii Europejskiej, na które przypada większość światowej luki podatkowej, rewolucja cyfrowa przebiega najbardziej dynamicznie – twierdzi Marcin Sidelnik, partner w PwC. - Przyszłość podatków to podatki cyfrowe w czasie rzeczywistym i bez deklaracji – dodał.