Fiskus przypomina: w poniedziałek mija czas rozliczenia PIT za 2019 r.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że w poniedziałek upływa czas rozliczenia PIT za 2019 r. Ze względu na epidemię koronawirusa termin rozliczenia PIT-ów przedłużono o miesiąc.

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. Jak podkreślało MF, ponieważ przedłużony o miesiąc termin - do 31 maja - przypadał w niedzielę, to upływa on następnego dnia roboczego, tzn. w poniedziałek, 1 czerwca. Dłuższy termin dotyczy wszystkich typów zeznań rocznych.

Według ministerstwa przedłużenie o miesiąc terminu na złożenie deklaracji PIT było istotne szczególnie dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie są one bowiem rozliczane automatycznie przez fiskusa w ramach usługi Twój e-PIT, muszą samodzielnie wypełnić deklarację, wysłać ją - elektronicznie bądź tradycyjnie - i rozliczyć podatek.