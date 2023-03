Fiskus zwróci ponad 17,5 mld zł podatków

Szacujemy, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników, którym administracja skarbowa zwróci łącznie ponad 17,5 mld złotych – przekazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Szacujemy, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników (...) Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 miliarda złotych" - przekazała minister finansów Magdalena Rzeczkowa w poniedziałek na konferencji "Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach".

Zauważyła, że w zeszłym roku kwota zwrotów wyniosła 10,5 mld zł. Poinformowała, że zwrot podatku można uzyskać w ciągu 10 dni, a do tej pory administracja skarbowa dokonała zwrotu ponad 2 mld zł.

Minister wskazała również, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformie administracji skarbowej wpływy podatkowe w relacji do PKB wzrosły z 19,9 proc. w 2015 r. do 23,6 proc. w 2021 r.

"Konsekwentnie ograniczamy szarą strefę, konsekwentnie uszczelniamy system podatkowy. Ale z drugiej strony w Ministerstwie Finansów dbamy też o to, żeby obniżać podatki" - powiedziała. Podkreśliła, że dzięki zapewnieniu zwiększonych dochodów budżetowych możliwe było obniżenie podatków, m.in. obniżka PIT do 12 proc., podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł. Zwróciła także uwagę na matrycę VAT-owską, tarcze antyinflacyjne oraz obniżkę CIT dla małych przedsiębiorców.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl