Fitch obniżył rating mBanku

Agencja Fitch Ratings obniżyła we wtorek 15 października długoterminowy rating mBanku z BBB do BBB-, umieszczając go jednocześnie na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Ta sama agencja podtrzymała ratingi Banku Ochrony Środowiska na poziomie BB- z perspektywą stabilną, zaś Getin Noble Banku na poziomie B- z perspektywą negatywną.

Powodem obniżenia ratingu mBanku jest wystawienie go na sprzedaż przez Commerzbank.