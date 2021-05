Fitch: rating Warszawy w walucie zagranicznej „A-”; perspektywa stabilna

Rating Warszawy w walucie zagranicznej to „A-” z perspektywą stabilną - podał Fitch Ratings. Agencja nadała też ratingi długoterminowe „A-” dla programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł i wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

Fitch Ratings - jak podano - nadał Miastu Warszawa międzynarodowy długoterminowy rating (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie "A-". Fitch nadał także ratingi długoterminowe "A-" dla programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu - czytamy w informacji. Jednocześnie Fitch potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie "A-". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Ocena - jak napisano - wskazuje, że pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych dotyczącego obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli, wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Warszawy w średnim okresie będą porównywalne z wynikami innych miast z ratingiem "A-".

Zaznaczono jednak, że ze względu na nieustającą presję na wydatki, wynikającą z nierównowagi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Fitch obniżył samodzielny profil kredytowy Warszawy (Standalone Credit Profile - SCP) z "aa" do "aa-", aby odzwierciedlić pogorszenie wskaźników zadłużenia w kierunku dolnej granicy oceny do zdolności obsługi zadłużenia dla kategorii "aa".

"Zgodnie z naszym zaktualizowanym scenariuszem ratingowym wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta wyniesie średnio powyżej 8x wobec 6,5x w prognozie z poprzedniego roku. Ratingi Miasta pozostają ograniczone ratingiem Polski ("A-"/Perspektywa Stabilna)" - czytamy w informacji.

Wskazano, że Warszawa jest największym miastem (1,79 mln ludności) i najważniejszym ośrodkiem administracji, gospodarczym, naukowym i kulturalnym w Polsce. Gospodarka lokalna - jak oceniono - jest dobrze rozwinięta i bogata, z produktem regionalnym brutto na głowę mieszkańca trzykrotnie większym niż średnia krajowa, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim udziale podatków dochodowych w dochodach operacyjnych Miasta (40 proc. w 2020r.).

Jednak poprzez obowiązkowe wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej (w 2020r. 1,2 mld zł lub 7 proc. wydatków operacyjnych), budżet Warszawy jest narażony na cykle gospodarcze. "Profil ryzyka Warszawy oceniamy jako +wysoki średni+, wyżej niż w przypadku pozostałych miast ocenianych przez Fitch w Polsce" - napisał Fitch.

Wyjaśniono, że "wysoki średni" profil ryzyka odzwierciedla niskie ryzyko, że zdolność Warszawy do regulowania zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia z nadwyżki operacyjnej w okresie prognozy (2021-2025) spadnie nieoczekiwanie do niewystarczającego poziomu, np. z uwagi na niższe niż prognozowane dochody lub wyższe niż spodziewane wydatki, albo w wyniku niespodziewanego wzrostu zadłużenia lub kosztów jego obsługi.

Jeśli chodzi o stabilność dochodów Warszawy, to Fitch ocenia je jako "średnią". "W ocenie bierzemy pod uwagę stabilne źródła dochodów i perspektywy ich wzrostu zgodnie z dynamiką wzrostu gospodarczego Polski" - napisano.

Zaznaczono, że dochody podatkowe Warszawy w 2020 r. stanowiły ponad 51 proc. dochodów operacyjnych miasta, i są one w sposób umiarkowany podatne na zmiany wynikające z przebiegu cyklu gospodarczego. Uzasadniono to strukturą podatków. Wskazano, że podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 r. stanowił prawie 35 proc. dochodów operacyjnych, podatki lokalne to 10 proc., natomiast udział podatku dochodowego od osób prawnych, który jest bardziej podatny na wahania, stanowił mniej niż 6 proc. dochodów operacyjnych miasta.

Napisano, że transfery bieżące stanowiły w 2020 r. 30 proc. dochodów operacyjnych, w tym większość to transfery z budżetu państwa. Zaznaczono, że transfery te nie podlegają uznaniowości, gdyż większość jest zdefiniowana przez prawo. Baza podatkowa Warszawy jest zdywersyfikowana i wolna od ryzyka związanego z koncentracją. "Opłaty za usługi komunalne, grzywny oraz pozostałe dochody operacyjne (takie jak czynsze) stanowią prawie 19 proc. dochodów operacyjnych Miasta, ich udział jest znacznie wyższy niż średnio w miastach na prawach powiatu w Polsce (14 proc. w 2020r.)" - napisano.

Zauważono, że w 2020 r. negatywny wpływ na dochody miasta miały decyzje rządu ws. obniżenia stawek PIT, w wyniku których dochody podatkowe Warszawy spadły o 2,4 proc. do 9 mld zł, gdy w latach 2015-2019 rosły one średnio 9,4 proc. rocznie. Podkreślono, że na dochody miasta wpłynęła również pandemia oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie przemieszczania się ludności oraz prowadzenia działalności gospodarczej, na skutek których wpływy Warszawy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej spadły o 36 proc. (spadek o około 328 mln zł do około 579 mln zł w 2020 r.). Dodatkowo - jak wskazano - z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii część decyzji podatkowych z 2020 r. przesunięto do realizacji na 2021 r., zwiększając dochody bieżącego roku (łącznie około 83 mln zł).

Zdolność miasta do zwiększania dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej Fitch ocenił jako "średnią". Zaznaczono, że nawet w okresach spowolnienia wzrostu PKB miasto było w stanie zwiększyć poziom dochodów. "Miasto posiada elastyczność w zwiększaniu dochodów z tytułu opłat za usługi komunalne, grzywien i czynszów, których wysokość może być ustalana według uznania Władz Miasta. Miasto było także skuteczne w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje (z budżetu UE oraz państwa), w latach 2012-2020 wydatki na inwestycje były w 35 proc. sfinansowane dotacjami bezzwrotnymi" - czytamy. Podobnie jak inne miasta w Polsce, Warszawa ma niewielką elastyczność w zakresie podatków lokalnych, ponieważ górne limity tych podatków są określane w regulacjach krajowych - dodano.

Jak czytamy w uzasadnieniu oceny, główne zadania miasta nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne, a także świadczeń rodzinnych zleconych i finansowanych przez budżet państwa. "Zakładamy, że w latach 2021-2023 wydatki majątkowe pozostaną wysokie, w rezultacie czego, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch deficyt budżetowy Miasta wyniesie średnio 6 proc. dochodów ogółem" - napisano.

Fitch ocenił zdolność miasta do ograniczania wydatków w odpowiedzi na malejące dochody jako "mocną". Zaznaczono, że miasto ma zdolność redukcji ponad 10 proc. wydatków operacyjnych. Ponadto, może ograniczyć lub opóźnić zasadniczą część wydatków majątkowych, które mają wysoki udział w wydatkach ogółem (średnio 14 proc. wydatków ogółem na przestrzeni ostatnich 10 lat).

Zauważono, że wydatki operacyjne miasta wzrosły w 2020 r. o ponad 9 proc., przede wszystkim na skutek nierównowagi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 r. Warszawa musiała wydać na ten cel prawie 500 mln zł więcej niż w 2019 r.

Fitch ocenił obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące długu oraz zarządzania płynnością w JST jako "średnie", ale politykę zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi w Warszawie - jako "mocną". "Zadłużenie Miasta ma długi i równomierny profil zapadalności. Ponad 74 proc. zadłużenia jest oparta na stałych stopach procentowych (co nie jest powszechną praktyką wśród JST w Polsce), co ogranicza ekspozycję budżetu Miasta na ryzyko stopy procentowej. Ponadto, Warszawa jest rozpoznawalnym emitentem na krajowym i międzynarodowym rynku kapitałowym" - podkreślił Fitch.

