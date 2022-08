Flagowy biznes Leszka Czarneckiego w coraz większych opałach. Gigantyczna strata

W pierwszym półroczu 2022 Getin Holding zanotował stratę netto przekraczającą 224 mln zł. Przychody operacyjne firmy netto wyniosły przeszło 139,7 mln zł, a jej działalność mocno skomplikowało niepowodzenie wyjścia z rynku bankowego Ukrainy, która toczy wojnę z Rosją.

Getin Holding wyzbył się już wielu aktywów, ale wciąż posiada 100 proc. udziałów w swojej ukraińskiej spółce Idea Bank.

Firma Leszka Czarneckiego miała już podpisaną umowę na sprzedaż ukraińskiego Idea Banku. Wojna przeszkodziła jednak w finalizacji transakcji.

Nieudana sprzedaż ukraińskiej spółki przełożyła się na odpis od wyniku Getinu Holding wynoszący niemal 200 mln zł.

Grupa kapitałowa Getin Holding pierwszych sześć miesięcy 2022 roku zakończyła ze stratą netto w wysokości nieco powyżej 224 mln zł. Rok wcześniej strata firmy wynosiła przeszło 153 mln zł.

W samym drugim kwartale 2022 roku strata netto wyniosła 5,7 mln zł w porównaniu do 166,7 mln zł rok wcześniej.

Przychody operacyjne grupy netto w pierwszej połowie 2022 roku wyniosły ponad 139,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 132,3 mln zł. W samym drugim kwartale 2022 było to nieco ponad 77,7 mln zł w porównaniu do 70,8 mln zł przed rokiem.

Wojna na Ukrainie przeszkodziła w sprzedaży Idea Banku

"Podstawowym czynnikiem kształtującym otoczenie biznesowe na polskim i ukraińskim rynku działalności grupy kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2022 r. jest tocząca się w Ukrainie wojna. Obecne uwarunkowania geopolityczne, nakładane na Rosję sankcje oraz zniszczenia na terenie Ukrainy, wywołane inwazją wojsk rosyjskich, doprowadzą do odłożenia w czasie procesu zbycia aktywów w tym kraju, a także wpływają negatywnie na ich wycenę" - czytamy w sprawozdaniu firmy.

Rzeczywiście wojna na Ukrainie przeszkodziła Getinowi w sprzedaży 100 proc. akcji ukraińskiej spółki Idea Bank. Nabywcą miał być JSC “First Ukrainian International Bank” z siedzibą w Kijowie. 10 listopada 2022 roku została zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Po wybuchu wojny Narodowy Bank Ukrainy nie dotrzymał terminów określonych w umowie, co uniemożliwiło przeniesienie własności akcji. W efekcie tego umowa została rozwiązana.

Sytuacja ta w istotnym stopniu odbiła się na wyniku grupy kapitałowej.

„Mając świadomość wszelkich zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji w Ukrainie, na koniec I półrocza 2022 roku spółka zleciła niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie testów na utratę wartości ukraińskich spółek grupy. Testy wykazały konieczność dokonania odpisów aktualizujących zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Na poziomie jednostkowym rozpoznano odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w Idea Bank (Ukraina) w wysokości -199 331 tys. zł, zaś na poziomie skonsolidowanym łączny odpis z tytułu utraty wartości aktywów wyniósł -230 577 tys. zł” - tłumaczy Getin Holding.

Trudna perspektywa przed Leszkiem Czarneckim

Firma przestrzega przed dalszym niekorzystnym wpływem otoczenia biznesowego na jej działalność.

„Zarząd Getin Holding SA zwraca uwagę na ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych celów biznesowych, wynikające z niemożliwego do precyzyjnego oszacowania wpływu wysoce zmiennej koniunktury rynkowej na osiągane wyniki finansowe. Trudny do przewidzenia dalszy rozwój kryzysu na linii Rosja – Zachód, światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, jak również niemożliwy do przewidzenia czas jej trwania, wprowadził nienotowany od lat poziom zmienności i obaw o stan gospodarki oraz o podstawy dalszego wzrostu ekonomicznego w skali lokalnej i globalnej. Realizacja negatywnych scenariuszy dalszego rozwoju wydarzeń na terenie Ukrainy, może przekładać się na perspektywy funkcjonowania Idea Banku (Ukraina), możliwość generowania zysków oraz zdolności dywidendowe Banku, co może mieć wpływ na kondycję Getin Holding” - zaznacza.

„Opisane powyżej czynniki będą oddziaływać negatywnie na generowane wyniki oraz wysokość kapitałów własnych spółek grupy, co może skutkować materializacją ryzyka niespełniania wymogów kapitałowych przez niektóre z nich” - ocenia.

Getin Holding stanowi grupę finansową, której blisko 55 proc. akcji kontroluje polski biznesmen Leszek Czarnecki.

