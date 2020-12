Fogiel: nie jest tajemnicą, że części europejskich państw nie podoba się, że w Polsce rządzi PiS

Nie jest tajemnicą, że części europejskich państw bardzo nie podoba się fakt, że w Polsce rządzi akurat Prawo i Sprawiedliwość, a nie któraś z partii, które należą do tych głównych graczy europejskich - powiedział w czwartek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Fogiel pytany był w czwartek w TV Republika, czy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen podważyła kompromis ws. unijnego budżetu mówiąc w środę m.in., że mechanizm warunkowości wypłat z budżetu UE i rozporządzenie w tym zakresie będzie obowiązywać od przyszłego roku oraz, że konkluzje Rady Europejskiej niczego nie zmieniają w kwestii samego rozporządzenia.

"Przede wszystkim mamy tutaj sytuację, w której my rozmawiamy z pozostałymi krajami UE i z Komisją Europejską. Komisja Europejska z kolei rozmawia z Parlamentem Europejskim, który jest swego rodzaju jastrzębiem, jeśli chodzi o polityczną uznaniowość w kwestii budżetowej" - powiedział Fogiel.

Jak dodał, "trudno w tym momencie powiedzieć z absolutną pewnością, czy słowa pani von der Leyen były swego rodzaju grą obliczoną na potrzeby ratyfikacji całego procesu w PE, czy rzeczywiście, to jest to, o czym mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie; to znaczy ta plaga wewnątrz Unii nie dotrzymywania zobowiązań i łamania prawa".

"Jeśli to jest to drugie - mam jednak cały czas nadzieję, że nie - to my w toku negocjacji zastrzegliśmy sobie, że mamy bezpiecznik, mamy hamulec bezpieczeństwa w postaci procesu ratyfikacji tego pakietu związanego z budżetem i z instrumentem odbudowy w polskim Sejmie" - powiedział wicerzecznik PiS.

"Jeżeli konkluzje i stworzone na ich podstawie wytyczne nie zostaną zaimplementowane, my mamy cały czas, to tak zwane parlamentarne weto. I będziemy o tym twardo naszym partnerom przypominać" - dodał Fogiel.

Według niego nie jest tajemnicą, że części europejskich państw bardzo nie podoba się fakt, "że w Polsce rządzi akurat Prawo i Sprawiedliwość". "A nie któraś z partii, które należą do tych głównych graczy europejskich, do Europejskiej Partii Ludowej, albo do frakcji Socjalistycznej" - zaznaczył wicerzecznik PiS.

Unijni liderzy porozumieli się w zeszły czwartek w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu (blokowania środków finansowych dla państw członkowskich - PAP). Konkluzje zawierają też zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU (funduszu odbudowy), należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Komisja Europejska w konkluzjach zobowiązała się do realizacji mechanizmu warunkowości zgodnie z przyjętymi podczas szczytu unijnych liderów konkluzjami. Deklarację w tej sprawie - zgodnie z zapowiedzią - KE przedstawiła w piątek. W deklaracji, którą widziała PAP, KE "potwierdza rozumienie Rady Europejskiej", że w stosowaniu rozporządzenia dotyczącego warunkowości w budżecie UE jest zobowiązana do uwzględnienia zapisów paragrafu 2 konkluzji zakończonego w piątek szczytu "w granicach swojej odpowiedzialności, zgodnie z Traktatami".