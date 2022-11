Fogiel o konwencji PO ws. energii: bez konkretów, rytualne zaklęcia

Na konwencji Platformy Obywatelskiej ws. energetyki nie padły żadne konkrety. Były tam wyłącznie rytualne zaklęcia, które znamy już od dawna - ocenił w czwartek poseł PiS Radosław Fogiel.

W czwartek odbyła się konwencja programowej Platformy Obywatelskiej poświęcona klimatowi, ochronie środowiska i energetyce. Podczas konferencji prasowej konwencję PO skomentował były rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Muszę powiedzieć, że z pewnym rozczarowaniem ją oglądaliśmy, bo nie padły tam żadne konkrety. Były tam wyłącznie rytualne zaklęcia, które znamy już od dawna" - podkreślił.

Fogiel wraz z nowym rzecznikiem PiS Rafałem Bochenkiem przedstawił porównanie polityki energetycznej PO i działań w tym obszarze prowadzonych przez obecny rząd. Zwrócił uwagę na system ETS. "To Donald Tusk zgodził się na zmianę tzw. roku bazowego, czyli roku, który jest punktem odniesienia dla zliczania zmniejszonych emisji CO2. Miał być to rok 1990. Tusk zgodził się na 2005 r. i Polska straciła miliardy na prawach do emisji" - zauważył.

Jak dodał, "były plany elektroenergetyki z Rosją". "Czyli nie tylko wieloletnie uzależnianie Polski od rosyjskiego gazu, ale były plany, żeby uzależnić nas również jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Strony wyraziły zainteresowanie rozwojem współpracy w zakresie przeanalizowania możliwości realizacji projektu budowy linii elektroenergetycznej Obwód Kaliningradzki - Polska. Proszę sobie wyobrazić, co byłoby dzisiaj, gdyby ten projekt Donalda Tuska został zrealizowany?" - pytał poseł PiS.

Fogiel się odniósł również do kwestii działań ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce. "PO mówiła o budowie elektrowni atomowej; podjęła nawet - trzeba to uczciwie przyznać - pewne działania. Rzecz w tym, że te działania ograniczały się do zatrudnienia partyjnego kolegi Aleksandra Grada i wypłacania mu regularnie pensji. Gdyby z taką regularnością pracowano chociażby nad umiejscowieniem elektrowni, to dziś bylibyśmy w zupełnie innym miejscu" - mówił polityk. "Co ruszyło po przejęciu władzy przez rząd PiS? Znamy już lokalizację Mamy wybraną technologię, partnera" - zauważył.

Wtórował mu Bochenek. "Pamiętamy, jak były likwidowane placówki pocztowe za PO, jak były likwidowane, szkoły, jednostki wojskowe, jednostki policji - to wszystko znamy" - mówił. Odniósł się tak do wypowiedzi lidera klubu KO Borysa Budki z czwartkowej konwencji, że jego ugrupowanie planuje do 2030 roku o połowę zmniejszyć ilość energii produkowanej z węgla.

Bochenek zwrócił się też z pytaniami do lidera PO Donalda Tuska. Zapowiedział, że w czwartek złoży je do klubu KO. "Pierwsze pytanie: gdzie jest zapowiadana na 2020 rok elektrownia atomowa, dlaczego przez 8 lat nic istotnego się w tej sprawie nie wydarzyło. Dlaczego zaprzestał pan budowy gazociągu Baltic Pipe? Dlaczego pański rząd chciał podpisania umowy z rosyjskim Gazpromem aż do 2037 roku? Dlaczego w czasach rządów PO-PSL zainstalowano jedynie około 5,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii? Ostatnie pytanie: dlaczego w przypadku pojawienia się problemów ze smogiem podnoszono normy zanieczyszczeń w taki sposób, by nie były przekraczane?" - zwrócił się do Tuska nowy rzecznik PiS.

