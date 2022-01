Fogiel o projekcie KO ws. cen gazu: to typowe polityczne bicie piany

To typowe polityczne bicie piany - ocenił we wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do projektu KO nowelizującego prawo energetyczne w zakresie taryf gazowych. Jego zdaniem już teraz istnieje możliwość ujednolicenia taryf dla wszystkich odbiorców indywidulanych.

Fogiel był pytany we wtorek w TVP, czy PiS poprze złożony przez KO projekt noweli prawa energetycznego zakładający, że wszyscy indywidualni odbiorcy gazu będą mieli takie same taryfy. "Ten projekt jest typowym politycznym biciem piany, bo taka możliwość jest już dzisiaj. Np. wspólnota mieszkaniowa musi złożyć odpowiedni wniosek i być traktowana jako suma odbiorców indywidualnych, a nie podmiot zbiorowy. PO próbuje wyważać otwarte drzwi, zamiast skupić się na innych sprawach" - powiedział Fogiel.

Jego zdaniem ws. taryf za gaz narasta wiele mitów. Podkreślił przy tym, że podwyżki cen tego surowca są - według niego - wywołane: handlem emisjami CO2 przez UE, spekulacji, Nord Stream 2. "Ale na pewno czymś niedopuszczalnym jest pasienie się opozycji na tym i sianie paniki. W Warszawie (prezydent) Rafał Trzaskowski zamiast zwrócić się z wnioskiem o potraktowanie mieszkań komunalnych jako odbiorców indywidualnych, zaniedbał tego, a za to politycznie krzyczy, że tam są podwyżki, podczas gdy można było tych podwyżek uniknąć" - dodał.

Fogiel zapewnił, że rząd działa w tej sprawie. "Tarcza antyinflacyjna, obniżka VAT, obniżka innych podatków, obniżka akcyzy na wszystkie rodzaje energii jest wyjściem naprzeciw tej sytuacji" - mówił polityk PiS.

W grudniu Urząd Regulacji Energetyki podał, że w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Tymczasem media donoszą, że podwyżki cen gazu dla odbiorców sięgają nawet kilkuset procent. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, ale i również części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze).

We wtorek weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

