Fokus na człowieka po pandemii. Znamy główne nurty Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Nowe formy przekazu, dynamiczna formuła, prezentacja różnorodnych stanowisk - taki ma być XIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), który już we wrześniu 2021 r. odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.





Skupić się na człowieku

Katowice - najlepsze miejsce do spotkań biznesu

Ponadto ruszyły już prestiżowe konkursy. Swój udział zgłosić można w: Start-up Challenge, plebiscycie Top Inwestycje Komunalne (jubileuszowa 10. edycja) i rankingu Inwestor bez Granic.Chociaż od kilkunastu miesięcy w przestrzeni publicznej wiele mówi się o odbudowie gospodarki i biznesu, potrzebie wyjścia z kryzysu administracji centralnej i samorządowej, Rada Europejskiego Kongresu Gospodarczego przypomina, że w centrum uwagi powinien być człowiek i jego potrzeby.- Musimy pamiętać, że dla biznesu ważny jest konsument. Ważny w ogóle po pandemii będzie człowiek. Biznes musi sobie odpowiedzieć na pytania czego oczekuje, jak się zachowuje, na co będzie pozwalał, bo to może być inny człowiek niż przed pandemią. Wszyscy jesteśmy konsumentami a biznes musi się dowiedzieć, jacy dokładnie będziemy po pandemii - zauważył prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady EEC.Jak z kolei powiedziała Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, w najbliższym czasie dyskusje decydentów różnych branż i sektorów, muszą skupić się na tym, że pandemia zmieniła postrzeganie niemal każdego aspektu życia.- Ważnym tematem w najbliższym czasie będzie przygotowanie ludzi na nową rzeczywistość. Ta nowa rzeczywistość, która zrodziła się poprzez pandemię, będzie inna. Oczywiście wrócimy do realnych spotkań, jednak wzbudzone oczekiwania pracowników, pracodawców czy studentów, nie pozwolą nam wrócić do rzeczywistości, którą znamy. Jesteśmy świadkami, kiedy cyfryzacja i automatyzacja stają się osią działań naszej każdej aktywności - stwierdziła.Rada skupiła się także na miejscu, w którym organizowany jest Kongres. Zauważono, że Katowice są miejscem, w którym przedstawiciele biznesu chętnie się spotykają, rozmawiają czy negocjują. Przypomniano także, że to właśnie podczas EEC podpisano wiele umów o współpracy - w tym także umów międzynarodowych.- Śląsk potrzebuje strategii aktywnych. Ten region jest kapitałem dla Polski i polskiego przemysłu. Osobiście irytuję się, kiedy słyszę dyskusję, że Śląsk jest problemem, że trzeba go ratować. Należy wyeksponować możliwości, które tu są. Dla niektórych górnicy to osoby z kilofami, a tymczasem to ludzie, którzy obsługują automatyczne urządzenia i maja ogromną kulturę organizacyjną. Poza tym oni są. A pracowników zaczyna nam brakować - stwierdził Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.O tym, że miejsce organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego ma spory potencjał, przekonane są także lokalne władze. Jednocześnie zauważają jednak potrzebę ciągłego poszukiwania nowych kierunków rozwoju.- Przed nami wielkie wyzwania dotyczący transformacji. Należy się zastanowić, na jakim przemyśle ma się opierać Śląsk. Być może nie musi to być przemysł tradycyjny, może to być nauka. Rozmawiamy z uczelniami o takim skoku jakościowym, żeby dla stolicy aglomeracji zbudować "drugą nogę”. Mamy już strefę kultury a teraz czas na strefę nauki. To mogłoby być motorem dla całego regionu - stwierdził Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.