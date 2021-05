FOR o Krajowym Planie Odbudowy: dużo wydatków, mało reform

Krajowy Plan Odbudowy to przede wszystkim plan wydatków - tak ten rządowy dokument ocenia Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem ekspertów FOR wydatki te mogą chwilowo podnieść PKB, ale efekt ten bez odpowiednich reform nie zwiększy potencjału polskiej gospodarki.

Emerytalna pułapka

Problematyczne wskaźniki

- Polski rząd jednak nie proponuje żadnych zmian w tym zakresie. O tym, że reformy sądownictwa można włączyć do „planu odbudowy”, świadczy przypadek Słowacji. Co więcej, w pierwotnej wersji KPO rząd wręcz podważał rekomendację KE, pisząc, że „nie ma wprost powiązania między zmianami w sądownictwie a klimatem inwestycyjnym” - wskazują eksperci FOR.Forum przypomina, ze wśród rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących tworzenia krajowych planów odbudowy jest „zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych”.- Rząd nie proponuje jednak żadnej reformy przywilejów emerytalnych, lakonicznie wskazując tylko na „coraz mniejsze znaczenie” KRUS-u. W celu podwyższenia efektywnego wieku emerytalnego rząd proponuje wprowadzenie ulgi dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie przeszły na emeryturę, polegająca na przekazywaniu podatku dochodowego na konto emerytalne – jednak odpowiednią ustawę zaplanował dopiero na pierwszy kwartał 2025 roku - ocenia FOR, prognozując, że ulga będzie działaniem kosztownym i w najlepszym razie mało skutecznym.- Już dzisiaj każdy rok dodatkowej pracy przekłada się na wzrost emerytury o 8 proc., a mimo to większość osób odchodzi na emeryturę zaraz po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego - dodają eksperci FOR.Na początku dokumentu rząd przedstawia wskaźniki do „pomiaru efektów realizacji KPO”. W 2030 roku Polska miałaby osiągnąć 95 proc. średniego PKB per capita w UE, produktywność pracy na poziomie 50 proc. średniej unijnej (w cenach stałych w euro z 2015 roku), stopę inwestycji na poziomie 25 proc. oraz wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata na poziomie 77,3 proc.FOR przypomina jednak, że według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polska miała osiągnąć stopę inwestycji na poziomie 25 proc. już w 2020 roku, jednak za rządów PiS stopa inwestycji spadała i ostatecznie w 2020 roku wyniosła 17 proc. Aktualne prognozy Ministerstwa Finansów i KE sugerują, że bez odpowiednich reform osiągnięcie tego celu będzie niemożliwe.Nierealistyczny jest też oczekiwany przez rząd wskaźnik zatrudnienia. Warto przypomnieć, że według aktualnej prognozy Aging Working Group, opublikowanej w maju br., wskaźnik zatrudnienia w Polsce spadnie w 2030 roku do 67,5 proc. Rządowy cel z KPO jest więc wyższy aż o 9,5 pp. Takie wskaźniki zatrudnienia osiągają kraje nordyckie, w których wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest identyczny i już dzisiaj wyższy niż w Polsce. - Osiągniecie takiego wskaźnika zatrudnienia wymagałoby radykalnych reform, w tym podniesienia ustawowego wieku emerytalnego - podkreśla FOR.