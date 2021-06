Forte wypłaci rekordową dywidendę

Walne zgromadzenia akcjonariuszy zdecydowało, że przeznaczy na dywidendę nie tylko ubiegłoroczny zysk, ale i część kapitału rezerwowego. W sumie do akcjonariuszy trafi 95,72 mln zł, co oznacza dywidendę w wysokości 4 zł na akcję. To najwyższa dywidenda w historii spółki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl