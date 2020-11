Fortum nadal zamierza sprzedawać w Polsce energię i gaz

Skandynawski koncern Fortum nadal zamierza prowadzić w Polsce detaliczną sprzedaż energii i gazu, rozpoczętą na krajowym rynku cztery lata temu. Obecny strategiczny przegląd aktywów koncernu dotyczy wyłącznie ciepłownictwa - oświadczyli w poniedziałek przedstawiciele firmy.

Koncern Fortum ma w Polsce m.in. elektrociepłownie w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie oraz sieci ciepłownicze w tych miastach; działa też we Wrocławiu i Płocku. W końcu października PGE i PGNiG poinformowały o złożeniu wstępnej, niewiążącej oferty nabycia - wspólnie z funduszem zarządzanym przez PFR - udziałów w aktywach ciepłowniczych i chłodniczych Fortum w Polsce i w krajach bałtyckich.

W poniedziałek koncern Forum poinformował natomiast o swoich planach w zakresie dalszej sprzedaży detalicznej energii i gazu na polskim rynku.

"Na plany rozwojowe Fortum w tym obszarze nie wpływa w żaden sposób strategiczny przegląd aktywów, który obecnie trwa w Polsce i krajach bałtyckich. Dotyczy on bowiem wyłącznie aktywów ciepłowniczych, a nie detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu" - poinformował rzecznik firmy Jacek Ławrecki.

Dokładnie cztery lata temu Fortum rozpoczęło detaliczną sprzedaż energii elektrycznej i gazu w Polsce pod własną marką. "Eksperci firmy spodziewali się, że wejście na polski rynek zapewni dobre wyniki, ale rzeczywistość przerosła oczekiwania nawet tych nastawionych najbardziej optymistycznie" - poinformowała firma.

Według prognoz Fortum, do końca 2020 r. liczba klientów kupujących w Polsce gaz i prąd od koncernu ma wzrosnąć do ponad 104 tys., a przychody nawet do 1,3 mld zł. Gdy w styczniu 2016 r. fińska firma rozpoczęła działalność w tym obszarze, przejmując spółkę Duon, liczba klientów wynosiła 25 tys., a przychody sięgały 527 mln zł.

"Jeśli uda nam się utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, w przyszłym roku możemy oczekiwać wzrostu bazy klientów o ok. 20 proc. i wzrostu przychodów o nawet 300 mln zł. W kolejnych latach nadal zakładamy dynamiczny wzrost sprzedaży" - poinformował dyrektor ds. sprzedaży w Fortum Mariusz Caliński, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

W relacjach z klientami biznesowymi Fortum proponuje prąd i gaz w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych, a nie - jak przez lata było to przyjęte na rynku - w stałej cenie. "Korzyści wynikające z takiej elastyczności zweryfikowała epidemia koronawirusa - rynkowa cena za prąd i gaz znacznie spadła, co przełożyło się na niższe rachunki dla klientów Fortum" - podała firma.

Fortum to koncern, w którym nieco ponad 50 proc. ma akcji ma rząd Finlandii. Działa w Szwecji, Norwegii, krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i Indiach. Specjalizuje się w wytwarzaniu ciepła, chłodu i energii elektrycznej. W Polsce ma m.in. elektrociepłownie w Częstochowie, Bytomiu i Zabrzu, zawiaduje też siecią ciepłownicza w tych miastach, oraz we Wrocławiu i Płocku.