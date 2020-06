Fortum stawia na gospodarkę obiegu zamkniętego

Koncern Fortum, zasilający swoją elektrociepłownię w Zabrzu m.in. paliwem z odpadów, zamierza rozwijać się w Polsce w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystywać w ciepłownictwie także energię z odnawialnych źródeł - podał prezes Fortum Power and Heat Polska Piotr Górnik.

W Polsce, poza działalnością na Górnym Śląsku, nordycki koncern ma również wybudowaną w 2010 r. elektrociepłownię w Częstochowie oraz sieć ciepłowniczą w tym mieście; działa też we Wrocławiu i Płocku.

Podczas środowej internetowej sesji konferencji Economic Security Forum ECONSEC, prezes Górnik przyznał, że Fortum prowadzi - na szczeblu korporacyjnym - proces strategicznego przeglądu swoich aktywów.

"Korporacja dokonuje tego typu analiz, natomiast my rozwijamy produkty w Polsce. Stąd myślę, że w najbliższym czasie będziemy w stanie ogłosić nasze nowe zadania inwestycyjne, które będą w 100 proc. zgodne z tymi kierunkami (...), czyli udziałem w gospodarce obiegu zamkniętego i udziałem w połączeniu międzysektorowym (ciepłownictwa i OZE - PAP). Będzie to również bardzo mocny krok do przodu w kierunku digitalizacji serwisów dla klientów ciepłowniczych" - zadeklarował prezes Fortum Power and Heat Polska.

Przypomniał, że uruchomiona jesienią 2018 r. elektrociepłownia Fortum w Zabrzu w ok. 40 procentach jest zasilana alternatywnym paliwem wytwarzanym z odpadów (tzw. RDF - Refuse Derived Fuel), a udział tego paliwa będzie nadal rosnąć. Tym samym EC Zabrze wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającą na ponownym wykorzystaniu tego, co mogłoby trafić na wysypiska śmieci. Dzięki RDF odpady nienadające się do dalszego recyklingu nie zalegają na składowiskach, ale służą jako paliwo do wytwarzania ciepła i prądu.

W ocenie prezesa Górnika, ciepłownictwo może być miejscem, gdzie nadwyżki energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł mogą być zagospodarowane w sposób - jak mówił - "bardziej efektywny i dzięki temu w sposób czysty dla klientów".

"Poprzez taką czystą energię jesteśmy w stanie zrobić krok w kierunku czystych miast. Udział ciepłownictwa w gospodarce obiegu zamkniętego będzie rósł, a miejsce ciepłowników w tym obszarze będzie coraz bardziej znaczące" - mówił prezes podczas internetowej sesji Economic Security Forum ECONSEC.

Szef Fortum Power and Heat Polska przypomniał, że ponad 90 proc. energii wyprodukowanej w europejskich aktywach Fortum jest wolne od emisji CO2, a pandemia koronawirusa nie zmienia strategicznego kierunku, jakim jest neutralność klimatyczna i dekarbonizacja. Fortum zamierza stopniowo rezygnować z używania węgla do produkcji ciepła.

"Klient - obok rozwiązań cyfrowych - oczekuje ciepła czystego, dekarbonizacji, poprawy efektywności funkcjonowania. Stąd kierunek wykorzystania ciepła odpadowego, również ciepła z odpadów, jest tym, który rozwijamy (...). W Polsce poszerzamy udział paliw pochodzących z odpadów w produkcji ciepła" - zapewnił Piotr Górnik.

Odnosząc się do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, prezes poinformował, że już ponad 60 proc. klientów Fortum korzysta z elektronicznego biura obsługi klienta. Zapowiedział dalszą digitalizację i rozwój serwisów cyfrowych.

Fortum działa w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. Zatrudnia ok. 8 tys. osób, a jego przychody w 2019 r. wyniosły 5,4 mld euro. W Polsce, oprócz ciepłownictwa, koncern działa też na rynku sprzedaży gazu i energii elektrycznej.