Forum Ekonomiczne w Davos wraca po pandemii z nowymi problemami

16 stycznia startuje Forum Ekonomiczne w Davos. Wezmą w nim udział najważniejsi politycy i giganci biznesu. Wykluczeni z rozmów o przyszłości gospodarczej świata są tylko rosyjscy oligarchowie i politycy odpowiedzialni za wojnę w Ukrainie.

Wyzwania gospodarcze stojące przed światem w 2023 roku koncentrują się przede wszystkim wokół ekonomicznych konsekwencji wojny na Ukrainie. Ponadto jedna trzecia państw na świecie może się zmagać z recesją w 2023 roku według badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF).

- Istnieje ryzyko pojawienia się kryzysu w wielu obszarach gospodarki, ponieważ tak wiele negatywnych zjawisk w ekonomii dzieje się jednocześnie – powiedziała Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca forum w Davos, w rozmowie z Bloombergiem. - Ten kryzys, z którym muszą się zmierzyć liderzy, jest nieprzewidywalny – dodała Zahidi.

O znaczeniu forum w Davos dla globalnej gospodarki i jej trendów zawsze świadczą obecni uczestnicy. Z grupy G7 jedynym liderem reprezentującym swoje państwo będzie kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Przedstawicielem USA będzie Martin Joseph Walsh, sekretarz ds. pracy. Z kolei Pekin na obrady w Davos wysyła wicepremiera Liu He.

Polskę w Davos będą reprezentowali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie Jacek Sasin (Ministerstwo Aktywów Państwowych) i Magdalena Rzeczkowska (Ministerstwo Finansów).

Na Forum Ekonomicznym w Davos mają się pojawić również przywódcy NATO, Unii Europejskiej, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Filipin czy Korei Południowej.

Oprócz polityków na Forum Ekonomicznym w Davos pojawi się licznie „wielki biznes”

Poza politykami w forum w Davos biorą udział przedstawiciele największych instytucji finansowych i potentaci finansowi. W tym roku ma się pojawić co najmniej 100 miliarderów światowych głównie ze Stanów Zjednoczonych ale również Indii czy Arabii Saudyjskiej.

Na forum w Davos będzie również reprezentowana amerykańska Wall Street, wraz z dyrektorem generalnym JPMorgan Jamiem Dimonem, Davidem Solomonem z Goldman Sachs Group Inc i Jane Fraser z Citigroup Inc, obok odpowiedników z Bank of America Corp., Morgan Stanley, UBS Group AG i Deutsche Bank AG.

