Forum Energii: nowy model taryf sieciowych dla wsparcia transformacji

Nowy model taryf sieciowych, czyli opłat za dostarczanie energii elektrycznej powinien wysyłać odbiorcom czytelne bodźce, np. do oszczędzania - wskazuje w analizie modelu taryfowego think-tank Forum Energii. Jak ocenia, obecny model taryf jest nieefektywny.

Jak wskazuje w analizie Forum Energii i Regulatory Assistance Project, projektowanie taryf jest integralną częścią̨ polityki publicznej, która powinna wspierać́, a nie utrudniać́, transformację energetyczną.

W ocenie autorów, obecny model taryf sieciowych jest nieelastyczny, nieefektywny, nieprzystosowany do zmieniającej się̨ rzeczywistości na rynku energii i przyspieszającej transformacji energetycznej.

Jak argumentują, większość́ nowych odnawialnych mocy wytwórczych zostanie przyłączona do sieci dystrybucyjnej, co wymusi jej kosztowną rozbudowę i modernizację oraz zarządzanie popytem i podażą̨ energii.

"Aby nie dopuścić do przeciążenia systemu energetycznego, należy odpowiednio sterować popytem na energię. Niezbędnym narzędziem do tego są dynamiczne taryfy, które zachęcą użytkowników do korzystania z prądu do ładowania aut czy ogrzewania domu wtedy, kiedy jest najtaniej" - zwraca uwagę współautorka analizy, kierowniczka projektu Elektroenergetyka w Forum Energii Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

Jak ocenia Forum, zmiana modelu taryfowania w pierwszej kolejności powinna dotyczyć́ odbiorców aktywnych. Kiedy zaczną̨ w większym stopniu dostosowywać́ zużycie energii do sygnałów cenowych, powinni mieć́ dostęp do bardziej zróżnicowanych taryf. Ważne jest także zadbanie o odbiorców o najniższych dochodach - powinni oni odnosić́ korzyści wynikające ze zmienności taryf - podkreśla się w analizie.

Jak zauważają autorzy, dzisiejszy system dystrybucyjny jest przestarzały i nieprzystosowany do tego, aby udźwignąć skutki szybko zachodzących zmian, ale modernizacja to znacznie więcej niż wymiana starych kabli i przewodów. To poprawa elastyczności, coraz większe rozproszenie źródeł, aktywni odbiorcy, automatyzacja i inteligentne opomiarowanie. Dlatego wzrost stawek sieciowych jest w kolejnych latach nieunikniony - podkreśla się w analizie.

Współautor raportu Andreas Jahn z Regulatory Assistance Project wskazuje, że dynamiczny system taryfowy zachęci odbiorców do lepszego wykorzystania sieci, co spowoduje, że koszty za kilowatogodzinę będą niższe.

"W wielu przypadkach rozwiązaniem tańszym niż rozbudowa sieci, jest przesunięcie zapotrzebowania na moc. Nowoczesne sieci wymagają inteligentnych stawek, aby umożliwić konsumentowi uczestnictwo w nowym systemie energetycznym, w którym inwestycje są zoptymalizowane i przynoszą korzyści wszystkim konsumentom" - dodaje Jahn.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl