Forum Obywatelskiego Rozwoju: kosztowna kampania wyborcza

Forum Obywatelskiego Rozwoju przyjrzało się, czym startujące w wyborach partie kuszą wyborców. Konkluzje są niewesołe. - Wszystkie obietnice generują duże koszty, a nikt nie pokazuje źródeł ich finansowania - twierdzi Aleksander Łaszek, ekonomista FOR.

- Szczególnie duże korzyści może przynieść wspólne rozliczanie PIT i ZUS proponowane przez KO oraz zbliżenie do siebie systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych do przepisów o rachunkowości proponowane przez PiS - ocenia FOR.Dwie największe partie licytują się również jeśli chodzi o upraszczanie prawa - PiS proponuje zasadę jeden za jeden, oznaczającą, ze wprowadzenie każdej nowej regulacji wiązałoby się z usunięciem innej równoważnej. KO idzie dalej i proponuje zasadę „dwa za jeden” według której przyjęcie każdej ustawy nakładającej nowy obowiązek biurokratyczny na przedsiębiorców będzie możliwe tylko wtedy, gdy usunięte zostaną dwa istniejące dotychczas ograniczenia. Warto jednak przypomnieć, że podobnie deklaracje - w mniej lub bardziej kategorycznej formie - pojawiają się w polskiej debacie publicznej od wielu lat.Najdalej idzie program Konfederacji, która zapowiada wprowadzenie nowej ordynacji gospodarczej regulującą stosunki między państwem a przedsiębiorcami. Pojawiają się również pomysły likwidacji klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz nadanie mocy interpretacji ogólnej wszystkim indywidualnym interpretacjom podatkowym. - W sytuacji licznych sprzeczności i niespójności w kodeksie podatkowym może to mieć nieprzewidziane efekty i powinno być poprzedzone gruntowną reformą systemu podatkowego - zwraca uwagę FOR.Forum Obywatelskiego Rozwoju zwróciło również uwagę na zapowiedzi wyborcze dotyczące wymiaru sprawiedliwości i praworządności. Z analizy wynika, że Lewica i KO zapowiadają odwrócenie niekorzystnych zmian wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat w sądach prokuraturze. PiS zapowiada natomiast dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, co - zdaniem FOR - należy w kontekście kończącej się kadencji potraktować jako ostrzeżenie.