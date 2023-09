Forum w Karpaczu: BGK z tytułem Firmy Roku, Czesław Lang otrzymał nagrodę SGH (aktualizacja)

BGK został Firmą Roku 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że instytucja wspomagała polskich przedsiębiorców w pandemii Covid-19, wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Nagrodę SGH otrzymał Czesław Lang.

W laudacji Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek przypomniał, że BGK za rok będzie obchodził jubileusz 100-lecia. "Laureat jest wzorcowym przykładem łączenia historii z nowoczesnym podejściem do biznesu. Dzięki wsparciu tej firmy budowano II Rzeczpospolitą, a dzisiaj trudno sobie wyobrazić rozwój i modernizację wielu obszarów współczesnej Polski" - ocenił.

Zacytował przedwojennego prezesa firmy gen. Romana Góreckiego, który mówił, że zysk kreowany przez jego instytucję "to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski". "Dzięki jej kapitałom ruszyła w dwudziestoleciu międzywojennym modernizacja Polski: inwestycje drogowe, porty, elektrownie, ale też mieszkania" - zaznaczył.

Wskazał, że dzisiaj w dyskusjach publicznych zdarza się, że niepodległość państwa jest sprowadzana do kwestii nienaruszalności granic, integralności terytorium - co jest kwestią zasadniczą, widoczną teraz w Ukrainie. "Ale we współczesnym świecie to za mało: o sile państwa decydują też instytucje, które są w stanie szybko reagować, kiedy jest jakaś potrzeba" - podkreślił prezes ZBP.

"Tegoroczny laureat jest taką właśnie instytucją. Osłaniał polskich przedsiębiorców przed skutkami spowolnienia gospodarczego w pandemii covid, pomagając utrzymać liczne miejsca pracy. Z realizowanego Programu Inwestycji Strategicznych 11 tys. projektów otrzyma dofinansowanie o wartości 63 mld zł, które napędzą rozwój lokalny" - wymieniał Białek, wspominając także rolę BGK w modernizacji sił zbrojnych.

"Warto dodać, że tegoroczny laureat jest obecny poza granicami: wspiera eksport, ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza" - wyliczał, akcentując następnie wsparcie przez bank licznych projektów społecznych, edukacyjnych, historycznych i kulturalnych.

Przypomniał, że BGK był także założycielem i jest aktywnym członkiem ZBP. "Bez zaangażowania tej instytucji nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie (…) programów pomocowych w pandemii czy realizacja programów rodzinnych" - ocenił. "Myślę, że połączenie tak wielu różnych dziedzin, które wspiera ta instytucja, nie byłoby możliwe, gdyby na jej czele nie stała wyjątkowa kobieta" - dodał Tadeusz Białek.

Prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka zadedykowała nagrodę Forum Ekonomicznego całej załodze Banku, podkreślając, że "bez tych fantastycznych ludzi, bez ich energii, pasji, zaangażowania nie byłoby możliwości osiągania takich sukcesów przez BGK". Osobiste podziękowania prezes skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego, który - jak wspominała - swego czasu zaprosił ją do prowadzenia tej wyjątkowej instytucji, jaką jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Beata Daszyńska-Muzyczka oceniła, że wyróżnienie 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu ma szczególny charakter. "To docenienie ważnej instytucji, działającej już praktycznie od 100 lat, której misją od samego początku było i jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego" - powiedziała.

Podkreśliła, że realizowane przez BGK programy nie służą tylko zwiększaniu kapitału finansowego, ale przede wszystkim temu, by "wraz z przyrostem kapitału finansowego rósł także tak ważny kapitał społeczny". Daszyńska-Muzyczka przypomniała ważną rolę BGK w umacnianiu polskiej niepodległości po jej odzyskaniu w 1918 roku, ale także obecnie. "Wciąż jesteśmy instytucją blisko tych wartości - bo wolność jest najważniejsza" - podsumowała w Karpaczu prezeska BGK.

Od dwóch miesięcy szefowa Banku jest także ambasadorką - specjalnym przedstawicielem Prezydenta RP ds. Inicjatywy Trójmorza. To płaszczyzna współpracy 12 państw Unii Europejskiej w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria.

Inicjatywa Trójmorza, której BGK jest aktywnym uczestnikiem, zajmuje się głównie trzema obszarami inwestycyjnymi: logistyką, transportem, energią i inwestycjami w przemysł cyfrowy. Łączna wartość inwestycji w państwach Trójmorza, które powinny być zrealizowane do 2030 roku, szacowana jest na 650 mld euro.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju - jedyną taką instytucją w Polsce. Jest częścią Grupy PFR. Zajmuje się m.in. zarządzaniem programami takimi jak Polski Ład.

Podczas środowej gali, zamykającej pierwszy dzień 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wręczono także nagrodę Szkoły Głównej Handlowej, której laureatem został polski były kolaż zawodowy, działacz sportowy, organizator Tour de Pologne Czesław Lang.

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak podkreślił, że Czesław Lang jest "osobą lubianą, skromną i pozytywnie nastawiony do ludzi". "Realizuje swoje pasje i marzenia. Mówił, że nie ważne, że łańcuch spadał, opony się przebijały (...) ważne, że jechałem do przodu i miałem na czym trenować. To właśnie łączy sport i biznes - w sporcie i biznesie trzeba jechać do przodu" - powiedział prof. Wachowiak.

Podkreślił, że Lang był wybitnym kolarzem. "Sięgnął po olimpijskie srebro i dwukrotnie był mistrzem świata, uczestniczył w najbardziej prestiżowych wyścigach" - wyliczył rektor SGH. Dodał, że po zakończeniu kariery Lang zrobił wszystko, by promować polską markę zajmując się organizacją Tour de Pologne. "Nagradzamy dziś znakomitego lidera niejednego peletonu, który inspiruje nas tym, że robi wszystko to, co kocha" - mówił profesor.

Czesław Lang dziękując za wyróżnienie podkreślił, że mając 10 lat oglądał Wyścigi Pokoju i od tego czasu kolarstwo mu towarzyszy. "Dziś siadam na rower i jadę 100-200 kilometrów i to sprawia mi wielką radość" - powiedział. Podkreślił, że reprezentując swój kraj zawsze był z tego bardzo dumny.

"W Tour de Pologne, tak jak w sport, włożyłem serce. Dziękuje wszystkim, którzy ze mną robili ten wyścig (…), budowaliśmy tę polską markę i teraz Tour de Pologne należy do grona najważniejszych wyścigów świata" - powiedział Lang.

