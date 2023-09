Forum w Karpaczu: Wiceszef NFOŚiGW: pod koniec września drugi nabór w programie „Ciepłe mieszkanie”

Pod koniec września uruchomimy drugi nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie” – poinformował PAP wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. Dodał, że budżet nowej edycji to 1 mld zł.

Wiceszef NFOŚiGW przypomniał podczas rozmowy na marginesie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że celem programu "Ciepłe Mieszkanie" jest wymiana "kopciuchów", czyli nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła w zabudowie wielorodzinnej.

"Jest to uzupełnienie programu +Czyste powietrze+. Zjawisko smogu dotyczy nie tylko zabudowy jednorodzinnej, ale i również budynków wielorodzinnych. Chcemy ruszyć z drugim naborem pod koniec września, a budżet nowej edycji wyniesie 1 mld zł" - powiedział Mirowski.

Dzięki programowi "Ciepłe Mieszkanie" można wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku, czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także wykonanie lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Operatorem programu są wojewódzkie fundusze środowiska i gospodarki wodnej, które na program otrzymują środki z NFOŚiGW. Wojewódzkie fundusze przekazują następnie środki do gmin, które podpisują umowy z beneficjentami końcowymi, czyli właścicielami lokali mieszkalnych.

W ramach pierwszego naboru, który rozpoczął się w lipcu 2022 r. wartość umów podpisanych z gminami to blisko 740 mln zł. Najbardziej aktywnymi gminami były te w województwach: dolnośląskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami druga edycja programu będzie szersza, a z dotacji ma skorzystać większa liczba beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych będą to również małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali), a także najemcy lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. W przypadku wspólnot mieszkaniowych będą one mogły również wnioskować o wsparcie kupna i instalacji na budynku paneli fotowoltaicznych, a także wymiany kilku źródeł ciepła na jedno (zbiorcze) oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

Podwyższone mają być również progi dochodowe w programie, tak jak to było w przypadku "Czystego Powietrza" w styczniu bieżącego roku. Próg dochodowy obowiązujący dla części pierwszej wyniesie zatem 135 tys. zł rocznie, a podwyższony dla części drugiej - 1894 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W części trzeciej programu próg uprawniający do najwyższych dotacji to odpowiednio 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Zgodnie z zapowiedzią wiceszefa NFOŚiGW zwiększyć się ma też poziom dotacji o ok. 10 proc. względem pierwszej edycji programu.

Dotychczas w pierwszym poziomie dofinansowania kwota wsparcia wynosiła nie więcej niż 15 tys. zł na mieszkanie, oraz nie więcej niż 17,5 tys. na mieszkanie w budynku znajdującym się w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. Intensywność dofinansowania wynosiła odpowiednio do 30 i do 35 proc. Przy podwyższonym poziomie można było uzyskać do 25 i 26,9 tys. zł (dotacje do 60 i 65 proc.), a przy trzecim najwyższym poziomie - 37,5 oraz 39,9 tys. zł (dotacje do 90 i 95 proc.).

W związku z tym, że w programie umożliwiono składanie wniosków o dofinansowanie także przez małe wspólnoty mieszkaniowe - w ramach przygotowanych zmian - dołożono część czwartą programu, w której wprowadzono dwa rodzaje przedsięwzięć. Pierwsze dotyczące kompleksowej wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w tym ocieplenia przegród budowlanych oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugi rodzaj przedsięwzięcia dotyczy termomodernizacji budynku bez wymiany źródła (lub źródeł) ciepła oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowo w części czwartej programu dodano gruntowe pompy ciepła, co dodatkowo pozwoli na promowanie pomp ciepła wśród beneficjentów końcowych, jakimi są właśnie wspólnoty mieszkaniowe.

