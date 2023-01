Fotowoltaika w Muzeum Pamięci Sybiru ma wyprodukować do 40 proc. potrzebnego placówce prądu

Do 40 procent energii elektrycznej potrzebnej do działalności placówki, ma wyprodukować instalacja fotowoltaiczna uruchomiona na budynkach Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Inwestycja kosztowała ponad 200 tys. zł. To pierwsza białostocka placówka kultury z taką fotowoltaiczną instalacją.

Inwestycja w Muzeum Pamięci Sybiru to 109 paneli (w trzech modułach) o mocy 455 Wp (watopików) każdy; daje to łącznie blisko 50 kWp (kilowatopików) zainstalowanej mocy.

"To pierwsza miejska instytucja kultury, która postawiła na energię odnawialną, moduły znajdują się na dachu nad częścią administracyjną, nad magazynami i częścią restauracyjną. Wszystko po to, żeby płacić niższe rachunki za energię i zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Dodał, że to kierunek, w którym miasto chce iść w przyszłości, by zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

"Kiedy w lutym ubiegłego roku zaczęła się wojna w Ukrainie, kiedy gwałtownie poszybowały ceny, kto jak kto, ale taka instytucja jak nasza, zajmująca się historią i ten temat wojny także dotyczy nas bezpośrednio, postanowiliśmy się także zmierzyć z tym wyzwaniem, czyli przejść na fotowoltaikę" - powiedział dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński.

Placówka szacuje, że energia wyprodukowana przez instalację powinna sięgnąć 40 proc. zapotrzebowania muzeum na energię elektryczną. Miesięcznie wydawała ona w ubiegłym roku średnio 40 tys. zł miesięcznie na prąd wykorzystywany m.in. do zasilania wystawy stałej, oświetlenia budynku oraz sprzętu biurowego.

Koszt inwestycji, to niespełna 210 tys. zł; to pieniądze ze środków własnych muzeum i z części budżetu miasta Białystok przeznaczonego dla placówek kultury. Pytany o kolejne takie inwestycje dyr. Śleszyński zaznaczył, że najpierw trzeba będzie ocenić efektywność tej instalacji, a będzie to możliwe po pełnym, rocznym cyklu. "Tak nowoczesne muzeum jak nasze bazuje przede wszystkim na energii elektrycznej. To zrozumiałe, że staramy się ją jak najbardziej oszczędzić, szczególnie w tych trudnych czasach" - mówił.

Muzeum Pamięci Sybiru jest ogólnopolską instytucją zajmującą się m.in. tematyką deportacji Polaków na Wschód. Otwarte zostało we wrześniu 2021 roku.

