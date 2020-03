FPB: będą dodatkowe terminale z limitem do 100 zł dla transakcji zbliżeniowych bez PIN

W ramach ograniczenia rozprzestrzeniania się koronowirusa Fundacja Polska Bezgotówkowa jest gotowa do instalacji dodatkowych terminali z nowym limitem 100 zł dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania PIN - poinformowała w piątek Fundacja,

"W trwającej sytuacji epidemiologicznej Fundacja Polska Bezgotówkowa wraz z agentami rozliczeniowymi i bankami wyraziła gotowość do instalacji dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy urządzeń POS" - czytamy w komunikacie. Wszystkie nowo instalowane terminale, jak zapewniono, obsługują podwyższony limit 100 zł dla transakcji zbliżeniowych niewymagających podawania kodu PIN.

"Instrumenty bezgotówkowe, takie jak karty płatnicze, zegarki czy telefony komórkowe, w obecnej sytuacji są bezpieczniejsze, bo nie przekazuje się ich z rąk do rąk i działają bezstykowo" - wskazał, cytowany w komunikacie, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa dr Mieczysław Groszek.

Jak zapewniono, nowo instalowane terminale będą dostosowane do zmian związanych ze zwiększeniem limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podawania kodu PIN z 50 na 100 zł. "Wszystkie inne terminale funkcjonujące już na rynku są w trakcie procesu dostosowywania do nowego limitu" - napisano.

Z danych organizacji kartowych wynika, że około 86 proc. transakcji wykonywanych za pomocą kart płatniczych nie przekracza kwoty 100 zł. Oznacza to, jak wskazano, że podniesienie limitu do tego poziomu dodatkowo przyczyni się do ograniczenia kontaktu z terminalem w punktach usługowo-handlowych dla znaczącej liczby konsumentów i sprzedawców.

Zdaniem wiceprezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa Pawła Widawskiego, podniesienie limitu płatności bez podawania kodu PIN do 100 zł jeszcze bardziej ograniczy kontakt fizyczny z urządzeniami płatniczymi.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), Visa oraz Mastercard w celu rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego.