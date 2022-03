FPP: Zmiany wyeliminują część mankamentów w Polskim Ładzie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podała, że pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu, które mogą dać podatnikom nawet 375 zł miesięcznie. Przedsiębiorcy uważają to za krok w dobrym kierunku, choć przejściowo zmiany komplikują system.

Rząd przedstawił w czwartek (24 marca) projekt zmian podatkowych, które mają wyeliminować niekorzystne efekty Polskiego Ładu, który wszedł w życie z początkiem roku i od tego czasu był już kilkakrotnie nowelizowany.

- Propozycje zmian w Polskim Ładzie eliminują część mankamentów systemu wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. i stanowią zdecydowanie krok we właściwym kierunku, choć przejściowo komplikują system - ocenia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

Według Łukasza Kozłowskiego na obniżeniu progu podatkowego do 12 proc. podatnicy mogą zyskać nawet 375 zł miesięcznie. Dla finansów publicznych skutki tej korekty Polskiego Ładu to w tym roku wpływy mniejsze o 6 mld złotych, w przyszłym o 22 mld zł, a w kolejnych latach o 15 mld złotych rocznie.



- Doceniamy wyrażaną przez Ministerstwo Finansów gotowość na wypracowanie zmian w systemie podatkowym w dialogu z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi - którego brak w czasie prac nad pierwotną wersją projektu przyczynił się do powstania wielu problemów, które obecnie wymagają naprawienia - podała FPP.



Według Federacji przedstawione przez rząd rozwiązania realizują część rekomendacji FPP. Dotyczy to w szczególności zastąpienia skomplikowanego i budzącego wątpliwości mechanizmu ulgi dla klasy średniej prostszym rozwiązaniem, opartym o niższą stawkę PIT, wprowadzenia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla podatników podatku liniowego i ryczałtu oraz przywrócenia możliwości wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem.

