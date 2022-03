Francja: Insee: inflacja CPI w marcu wzrosła do 4,5 proc. r: r

Inflacja CPI w marcu br. wzrosła we Francji do 4,5 proc. rok do roku - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych w czwartek przez Narodowy Instytut Statystyczny (Insee). Ministerstwo pracy podało natomiast, że płaca minimalna wzrośnie od 1 maja o 2,4-2,6 proc.

Oprócz wzrostu cen produktów ropopochodnych związanych w szczególności z wojną w Ukrainie, Insee wskazał na wyraźny wzrost cen wyrobów gotowych i żywności.

Ceny żywności napędzane są głównie przez ceny produktów świeżych, które wzrosły o 7,2 proc. w ciągu roku (5,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem). Ceny energii nadal rosną i są o 28,9 proc. wyższe w porównaniu z marcem 2021 r. - podał Insee.

Koszt usług rośnie o 2,3 proc. w ciągu roku, podczas gdy koszt tytoniu nieznacznie spada (-0,1 proc.).

Od lutego do marca 2022 r. wskaźnik CPI wzrósł o 1,4 proc., a HICP o 1,6 proc.

Płaca minimalna wzrośnie we Francji automatycznie od 1 maja między 2,4 proc. a 2,6 proc. ze względu na wysoką inflację odnotowaną w ciągu ostatnich czterech miesięcy - poinformowało ministerstwo pracy.

Z Paryża Katarzyna Stańko

