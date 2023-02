Francja: Koncern TotalEnergies osiągnął w 2022 roku rekordowy zysk w wysokości 20,5 mld dolarów

Francuski koncern petrochemiczny TotalEnergies zarobił w ubiegłym roku rekordowe 19,5 mld euro (20,5 mld dolarów) - informuje francuska firma. Zysk netto jest o 2,5 mld euro wyższy niż rok wcześniej.

Wysoki zysk francuskiego koncernu wynika przede wszystkim z działalności w zakresie LNG, którego koncern jest drugim, po Shellu, co do wielkości producentem na świecie, komentuje dziennik "Le Figaro".

Gazeta przypomina, że zysk firmy byłby wyższy, gdyby nie to, że koncern stracił 15 mld euro ze względu na ograniczenie swojej działalności w Rosji, po agresji tego kraju na Ukrainę.

TotalEnergies jest francuskim przedsiębiorstwem, którego działalność obejmuje wydobycie i przeróbkę ropy naftowej i gazu ziemnego, a także ich transport, dystrybucję i marketing. Firma jest także producentem wyrobów chemicznych i jest jedną z największych prywatnych spółek petrochemicznych na świecie, obok ChevronTexaco, ExxonMobil, BP i Shell.

We wtorek brytyjski gigant naftowy BP poinformował, iż ponad dwukrotnie zwiększył swój zysk w 2022 r. do prawie 28 miliardów dolarów. Podobnie Shell, który podwoił swój zysk do ponad 38 miliardów euro, a ExxonMobil uzyskał ponad 55,7 mld dol. wobec 23 mld dol. rok wcześniej.

Andrzej Pawluszek

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl