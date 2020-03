Francja: Minister gospodarki chce uniezależnienia od produkcji z Chin

- Kryzys uwypuklił ekstremalną zależność Francji od Chin szczególnie w strategicznych sektorach. Obecna epidemia będzie okazją do poprawy sytuacji – oznajmił minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire, który ze względu na Covid-19 ocenia straty francuskiej gospodarki na miliardy euro.

Le Maire uważa, że należy 70-80 proc. francuskiej produkcji i importu przenieść do Francji, jeśli okaże się, że zależność kraju od produkcji zewnętrznej jest niebezpieczna.



- Należy przenosić strategiczne sektory do Francji - powiedział minister w porannym wywiadzie w telewizji BFM TV.



- Obecna epidemia będzie okazją do poprawy sytuacji - uważa Le Maire.



Jak dodał, Francja powinna "odzyskać suwerenność nad swoimi najważniejszymi łańcuchami produkcji".



Minister podkreślił, że ważne jest, aby "móc powiedzieć Francuzom, że leki są produkowane na miejscu".



Le Maire wymienił również inne, strategiczne jego zdaniem sektory i łańcuchy dostaw, których outsourcing może być zagrożeniem: lotnictwo, przemysł kosmiczny, motoryzacyjny, farmaceutyczny.



