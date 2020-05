Francja: Minister: rząd wydał 450 mld euro na wsparcie gospodarki w dobie kryzysu

Francuski rząd przeznaczył 450 mld euro na wsparcie gospodarki w związku z kryzysem związanym z epidemią koronawirusa, co stanowi równowartość 20 proc. PKB Francji - poinformował w poniedziałek minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

Od połowy marca rząd uruchomił pakiet środków, w tym dotowane przez państwo urlopy, gwarantowane przez państwo pożyczki, odroczenie podatków i ulgi dla małych firm.

"Jeśli uwzględnimy wszystko, co zostało zrobione z budżetem, aby wesprzeć przepływów środków pieniężnych przedsiębiorstw, to wychodzi 450 mld euro, co stanowi 20 proc. (PKB) kraju" - powiedział minister w stacji BFM TV.

Dodał, że prezydent Emmanuel Macron ogłosi "zdecydowane środki" na wsparcie producentów samochodów, żeby sektor motoryzacyjny mógł stanąć na nogi.