Francja: W kwietniu inflacja wzrosła do 4,8 proc. r: r

Inflacja we Francji wzrosła w kwietniu do 4,8 proc. r/r – podał w piątek Narodowy Instytut Statystyki (Insee). Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniósł zero - dodano.

Wojna na Ukrainie przerwała tempo francuskiego ożywienia gospodarczego. Po odbiciu PKB o 7 proc. w 2021 r. w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wzrost gospodarczy uległ stagnacji i wyniósł zero - wskazuje Insee.

Produkcja towarów i usług zwolniła, wzrastając o 0,5 proc. w pierwszym kwartale w porównaniu do 1 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Co więcej, konsumpcja gospodarstw domowych osłabła: w pierwszym kwartale zmalała o 1,3 proc., podobnie jak w marcu - wskazuje Insee.

Instytut szacuje, że inflacja po wzroście o 3,6 proc. w lutym i 4,5 proc. w marcu w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosła do 4,8 proc.

"Ceny energii spadną zgodnie ze spadkiem cen produktów naftowych, a ceny produktów przetworzonych spowolnią" - prognozuje Insee. Instytut wskazuje jednak na wzrost cen żywności, usług i produktów przemysłowych.

Szacunki te są znacznie poniżej oczekiwań, Insee prognozował wcześniej wzrost PKB o 0,3 proc., a Bank Francji liczył na wzrost 0,25 proc. w I kwartale 2022 r.

Z Paryża Katarzyna Stańko

