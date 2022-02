Francja za wykluczeniem Rosji z systemu Swift, Austria chyba też, ale Niemcy przeciw

Zmienia się nastawienie niektórych państw Unii Europejskiej ws. wykluczenia Rosji z systemu SWIFT. Niemcy nadal są przeciw, ale za wykluczeniem jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego Austrii oraz Francja. Za wykluczeniem Rosji są także największe frakcje w Parlamencie Europejskim.

Rząd RFN podtrzymuje swój sprzeciw wobec wykluczenia Rosji z systemu płatności SWIFT w ramach sankcji za inwazję na Ukrainę.



- Zawieszenie SWIFT byłoby technicznie trudne do przygotowania i miałoby również ogromny wpływ na transakcje płatnicze w Niemczech, dla niemieckich firm prowadzących interesy z Rosją - powiedział w piątek rzecznik rządu Steffen Hebestreit.



Niemcy nie były osamotnione w swoich obawach dotyczących wykluczenia Rosji ze SWIFT podczas szczytu UE zakończonego w nocy z czwartku na piątek.



- Dostrzegłem, że sprzeciwiały się temu między innymi Francja i Włochy - dodał rzecznik.



Podczas szczytu przywódcy UE podjęli decyzje dotyczące kompleksowego pakietu sankcji gospodarczych, finansowych i personalnych w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę. Pakiet nie obejmuje jednak wyłączenia Rosji z systemu SWIFT.



Jak dodał Hebestreit, dyskusja na ten temat miała pojawić się "stosunkowo nagle, przez krótki czas" w trakcie szczytu.



Rzecznik nie zgodził się z krytyczną opinią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który twierdzi, że sankcje nałożone podczas szczytu na Rosję są niewystarczające.

Nehammer określił przyjęte przez Radę Europejską sankcje wobec Rosji jako "dalekosiężne", potężnie wpływające na rosyjską gospodarkę, które powinny utrudnić życie rosyjskim oligarchom w Europie.

Parlament Europejski: również za wykluczeniem

- Wczoraj wieczorem na Radzie Europejskiej przywódcy UE pokazali niezachwianą jedność w odpowiedzi na nieuzasadnione i nielegalne rosyjskie działania wojskowe. Wyraziliśmy naszą pełną solidarność z narodem ukraińskim. UE okazała swoje wsparcie poprzez nadzwyczajną pomoc finansową, a my udzielimy dodatkowej pomocy w nadchodzących dniach - przekazali unijni ministrowie finansów w komunikacie przygotowanym przez francuskie ministerstwo gospodarki. Francja sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.- Poprosiliśmy Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny o ocenę konsekwencji jeszcze większego odcięcia rosyjskich instytucji od dostępu do systemu finansowego. Wszystkie opcje są na stole - napisano w komunikacie.Największe grupy polityczne w Parlamencie Europejskim opowiedziały się za wykluczeniem Rosji z systemu międzynarodowych rozliczeń finansowych SWIFT. Takie stanowisko wyraziła też przewodnicząca europarlamentu Roberta Metsola.- UE słusznie przyjmuje masowe, bezprecedensowe, surowe sankcje wobec Rosji. Potrzebujemy więcej i muszą one dalej sięgać, w tym wykluczyć Rosję z systemu SWIFT - napisała szefowa PE.- Fakt, że szczyt unijny zareagował szybko w sprawie sankcji przeciwko Rosji, jest dobrą rzeczą. Ale niewykluczenie Rosji ze SWIFT to duży błąd. Ukraina jest pod bombami. Na co czekamy? - zapytał na Twitterze szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber.Podobnego zdania jest liderka grupy socjalistów Iratxe Garcia Perez.- Nadszedł czas, aby Rada do Spraw Zagranicznych UE podjęła odważne decyzje, w tym wykluczenie Rosji ze SWIFT. Inwazja Putina z bombardowaniami i zabijaniem cywilów zasługuje na najsilniejszy pakiet sankcji - wskazała.Wykluczenie Rosji ze SWIFT popiera też grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS.- Jesteśmy blisko konsensusu. Liczę, że Rosja szybko zostanie odcięta od SWIFT-u, tak jak od dawna zapowiadaliśmy w przypadku rosyjskiej agresji - uważa europosłanka, była szefowa MSZ Anna Fotyga należąca do tej grupy.- Musimy wykluczyć Rosję ze SWIFT. Pozostawanie w naszej strefie komfortu byłoby moralnym poddaniem się - poinformował europoseł Stephane Sejourne z grupy Odnowić Europę.