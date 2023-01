Francuska operatorka Caroline Champetier laureatką nagrody Berlinale Kamera

Operatorka Caroline Champetier odbierze nagrodę Berlinale Kamera podczas 73. festiwalu filmowego w Berlinie. "Swoim dorobkiem ukształtowała wizję wielu filmowców, stworzyła pomost między Francuską Nową Falą i młodym pokoleniem" - podkreślili dyrektorzy wydarzenia Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian.

W komunikacie na stronie internetowej festiwalu podkreślono, że przyznawana od 1986 r. nagroda Berlinale Kamera "honoruje związane z festiwalem osoby i instytucje, które wniosły szczególny wkład w kinematografię". "W ten sposób Berlinale wyraża uznanie dla tych, którzy stali się przyjaciółmi festiwalu" - dodano.

Jak czytamy, w tym roku do grona docenionych nagrodą dołączy francuska operatorka Caroline Champetier. "Swoim dorobkiem Caroline Champetier ukształtowała wizję wielu wyjątkowych filmowców, stworzyła pomost między Francuską Nową Falą i młodym pokoleniem. Ostatnio jej współpraca z Leosem Caraxem uwidoczniła nowy digitalny potencjał. Wśród wielu filmów, które moglibyśmy wymienić w tym miejscu, szczególnie bliskie dziś są nam te, które zrealizowała z Jeanem-Lukiem Godardem, Jeanem-Marie Straubem oraz Daniele Huillet" - powiedzieli dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian, cytowani w komunikacie.

Laureatka odbierze nagrodę w czwartek 23 lutego w Haus der Berliner Festspiele. Po uroczystości wręczenia wyróżnienia w sekcji Berlinale Special pokazany zostanie film "Niewinne" Anne Fontaine z 2016 r.

Organizatorzy Berlinale przypomnieli, że "od 1979 r. Champetier stworzyła zdjęcia do ponad 100 filmów". "Zaczynała od współpracy z Francoisem Truffautem, Jacques'em Rivette i Chantal Akerman. Następnie zrealizowała kilka krótkometrażowych i pełnometrażowych filmów z Jeanem-Lukiem Godardem. Od tego czasu pracowała z wieloma gwiazdami francuskiego kina, jak choćby Xavier Beauvois, Leos Carax, Arnaud Despechin, Jacques Doillon, Anne Fontaine, Philippe Garrel, Benoit Jacquot czy Claude Lanzmann, a także z twórcami spoza Francji, wśród nich Margarethe von Trottą, Wangiem Chao czy Amosem Gitai" - napisali.

73. Berlinale odbędzie się w dniach 16-26 lutego. Festiwal zainauguruje pozakonkursowy pokaz komedii romantycznej "She Came to Me" Rebekki Miller, w której wystąpili Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James i Anne Hathaway. "To komedia o miłości, w której splatają się losy uroczych bohaterów żyjących w romantycznej, tętniącej życiem metropolii - Nowym Jorku. Kompozytor Steven Lauddem (w tej roli Peter Dinklage) mierzy się z blokadą twórczą. Nie jest w stanie ukończyć partytury do opery, która ma być jego +wielkim powrotem+. Za namową żony Patricii (Anne Hathaway) - która kiedyś była jego terapeutką - wyrusza na poszukiwanie inspiracji. To, co odkrywa, jest czymś więcej, niż mógłby sobie wyobrazić" - czytamy w komunikacie.

W konkursie głównym o Złotego Niedźwiedzia powalczy 18 filmów, wśród nich "The Plough" Philippe'a Garrela, "Music" Angeli Schanelec i "Afire" Christiana Petzolda. Produkcje oceni jury pod przewodnictwem amerykańskiej aktorki Kristen Stewart.

