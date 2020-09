Francuska spółka chce kupić Play. Kurs wystrzelił

39 złotych za akcję zaoferowała w wezwaniu na Play Communications francuska spółka Iliad. Francuzi chcą kupić wszystkie znajdujące się w obrocie akcje operatora komórkowego. Oferta wywołała skokowy wzrost ceny akcji komórkowej spółki.

Oferta Iliad spowodowała wzrost notowań Playa na otwarciu giełdy aż o ponad 36 proc. Akcje spółki wyceniano na ponad 38 zł, aż o 10 złotyech więcej niż na piątkowym zamknięciu.Zapisy na akcje Play Communications rozpoczną się 19 października i potrwają do 17 listopada. Planowane zawarcie transakcji nabycia akcji ma nastąpić 20 listopada, a rozliczenie 25 listopada.Wartość transakcji za 100 proc. kapitału wyniesie ok. 2,2 mld euro. Przejęcie ma być finansowane długiem i gotówką.Jak podano w komunikacie Iliad, transakcja zależy od uzyskania zgód regulatora, oceni ją także Komisja Europejska.Iliad podał, że chce m.in. pomóc Play w rozwoju na rynku mobilnym i przyspieszeniu cyfrowej dystrybucji oferty Play. Spółka chce kontynuować rozpoczęty przez Play proces wydzielenia i sprzedaży tzw. pasywnej infrastruktury.Iliad jest duża firmą telekomunikacyjną we Francji. Spółka jest notowana na Euronext. Grupa Iliad świadczy usługi telekomunikacyjne we Francji, Włoszech, w Irlandii i Szwajcarii. Z usług Iliad korzysta łącznie 29 mln abonentów. Grupa w 2019 roku osiągnęła 7,8 mld euro przychodów i 2,9 mld euro zysku operacyjnego. Zatrudnienie wynosi ponad 15 000 pracowników.