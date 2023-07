Francuski biznes szuka nowych okazji do inwestycji w Polsce

Firmy z dominującym udziałem kapitału francuskiego stworzyły w naszym kraju ponad 200 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy - powiedział podczas obrad sejmowej podkomisji ds. rozwoju gospodarczego pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

Firmy z kapitałem francuskim działające w naszym kraju połowę zysku każdego roku przeznaczają na reinwestycje.

W dwustronnej wymianie handlowej z Francją cały czas notujemy nadwyżkę rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych.

Firmy francuskie inwestujące w Polsce zaliczają się do światowej pierwszej ligi.

Polsko-francuskie relacje gospodarcze są od lat na bardzo wysokim poziomie. Biznes znad Sekwany po przemianach politycznych na początku lat 90. bardzo szybko dostrzegł ogromny potencjał, jakim dysponuje Polska. Mowa jest o dużym rynku zbytu, dobrym rynku pracy, gdzie średni poziom wykształcenia jest znacząco wyższy niż w innych państwach europejskich. Ważne okazały się także rządowe zachęty w postaci stworzenia specjalnych stref ekonomicznych.

Dziś obecność kapitału francuskiego jest powszechna i obejmuje niemal wszystkie branże. Początkowo jednak mieliśmy do czynienia z gwałtownym rozwojem handlu detalicznego, czego pozostałością są do dziś globalne sieci spożywcze, markety budowlane czy sportowe. Na celowniku znalazły się wówczas także przemysł spożywczy i przetwórstwo płodów rolnych oraz telekomunikacja.

W Polsce działa ponad 1200 firm z kapitałem francuskim, z czego połowa to małe i średnie podmioty

Być może ilościowo nie ma się czym tak bardzo chwalić, bowiem na koniec 2022 roku w naszym kraju działało ponad 1200 firm z kapitałem francuskim, z czego połowa z nich to małe i średnie podmioty. Jednak trzeba wskazać, że pozostała część firm to pierwsza liga światowa.

- Firmy francuskie, które są obecne w naszym kraju, utworzyły blisko 200 tysięcy miejsc pracy i co najmniej drugie tyle u polskich partnerów, dostawców i podwykonawców. Gdy chodzi o poszczególne branże, największym zainteresowaniem cieszą się przetwórstwo, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz sektor energetyczny. Najwięcej inwestycji zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, wielkopolskim i na Dolnym Śląsku. Warto podkreślić, że inwestycje w sektor lotniczy realizują koncerny Safran i Airbus Helicopters - powiedział w trakcie obrad sejmowej podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego sekretarz stanu w resorcie rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

W okresie ostatnich lat połowa dochodów uzyskiwanych z działalności przeznaczana była na reinwestycje w naszym kraju

- Połowa dochodów uzyskiwanych przez francuskie podmioty w Polsce jest reinwestowana w naszym kraju. W ciągu ostatnich 15 lat poziom ten w każdym kolejnym roku przekroczył 2 miliardy złotych, a w 2021 roku to było 5,4 miliarda złotych, co stanowiło ponad połowę całkowitego dochodu firm. Pokazuje to bardzo wyraźnie, że te środki zostają w kraju, a nie są transferowane za granicę. W ostatnim czasie wzrasta zapotrzebowanie na polskich podwykonawców w takich branżach, jak przemysł drzewny czy opakowaniowy. Dodatkowo atrakcyjne warunki w strefach ekonomicznych przyciągają francuskich inwestorów do zakładania spółek lub joint-venture. Od 2021 roku do końca maja 2023 zanotowano 190 inwestycji w ramach instrumentu Polska Strefa Inwestycji. Deklarowana wartość inwestycji wyniosła łącznie 6,6 mld złotych, a liczba nowych miejsc pracy wyniosła 5,4 tys. - dodał Grzegorz Piechowiak.

Francuscy inwestorzy w tym okresie zajęli czwarte miejsce pod względem poziomu inwestycji i ósme, jeśli chodzi o zatrudnienie spośród wszystkich zagranicznych podmiotów. W latach 2016-2023 przedsiębiorstwa francuskie otrzymały pozytywne decyzje o wsparciu projektów inwestycyjnych na łączną deklarowaną wartość 3,87 mld złotych, co stanowi około 3 procent ogółu inwestycji z tego okresu. Daje to Francji 7. miejsce w rankingu krajów pod względem źródła pochodzenia kapitału.

Jesienią odbędzie się w Paryżu kolejne Forum Inwestycyjne przeznaczone dla polskiego i francuskiego biznesu

W grudniu minionego roku zorganizowano w Krakowie Polsko-Francuskie Forum Inwestycyjne. Wyróżnikiem tego spotkania były rozmowy na temat wspólnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, wykorzystaniem nowych technologii na rzecz neutralności klimatycznej, w tym zielonego wodoru i biogazu, inwestycji w przemyśle obronnym i przemyśle 4D. Kolejne spotkanie polskich i francuskich przedstawicieli obu rządów oraz biznesu zaplanowano w tym roku późną jesienią w Paryżu.

Według danych KUKE (Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) w 2023 roku polski eksport do Francji wyniósł 59,5 miliarda złotych, a francuski import przekroczył nieco 35 miliardów złotych. Oznacza to, że we wzajemnych relacjach handlowych wypracowaliśmy ponad 24 miliardów złotych nadwyżki.

