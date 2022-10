Francuski przemysł zwalnia w obliczu kryzysu energetycznego

Według danych Bank of France działalność przemysłowa we Francji zwalnia, a Bank Centralny ściął prognozy wzrostu dla przemysłu do 0,25 procent.

Ze względu na niepewność dotyczącą wzrostu cen energii francuski przemysł zaczął znacząco zwalniać. Ankieta przeprowadzona przez francuski bank centralny wśród 8500 firm pokazała, że ich wrześniowa aktywność uległa stagnacji, zamiast zanotować wcześniej przewidywany wzrost.

Przewiduje się, że w październiku będzie podobnie, bo producenci boją się rosnących cen energii. Nieco lepiej jest w przypadku usług, chociaż ich wzrost również raczej zmaleje w tym miesiącu.

Chociaż francuska gospodarka wykazywała się odpornością wobec rosnących cen energii na początku jesieni, notując silny wzrost w drugim kwartale roku, to rosnące ceny energii mocno odbijają się na przemyśle. Agencja statystyczna Insee prognozuje, że w ostatnim kwartale tego roku wzrost gospodarczy może być zerowy.

Najbardziej zagrożone są sektory chemiczny i stalowy, które konsumują największe ilości energii.

