Franczyza aptekarska na celowniku inspektoratów

Dualizm prawny między decyzjami Inspekcji Farmaceutycznej, a orzecznictwem UOKiK, mający miejsce na rynku aptecznym, uniemożliwia działanie wybranych aptek. Pacjenci tracą dostęp do leków, pracownicy tracą pracę, a właściciele bankrutują. Od 2017 roku ubyło w Polsce 1200 aptek.

Dobijająca przewlekłość

- Dualizm interpretacyjny powoduje daleko idącą niepewność prawną, a dla samego rynku aptecznego jest destrukcyjny - uważa Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Według niego dotychczasowa praktyka stosowania i wykładni przepisów przez UOKiK powinna być dla inspekcji farmaceutycznej co najmniej istotną wskazówką przy badaniu poziomów koncentracji na rynku aptecznym. - Stosowanie przez WIF-y wykładni sprzecznej z interpretacją UOKiK jest niezrozumiałe i rodzi brak podstawowego bezpieczeństwa prawnego dla podmiotów na rynku aptecznym - dodaje Jakub Bińkowski.Chociaż od decyzji WIF-ów przysługuje czującym się poszkodowanymi aptekarzom odwołanie, to jednak, jak oceniają farmaceuci, szanse na zmianę decyzji są niskie. Co więcej, decyzje GIF stają się prawomocne i natychmiast wymagalne - w przypadku podtrzymania decyzji WIF farmaceuta jest zmuszony do natychmiastowego zamknięcia apteki. W kolejnych krokach może rozpocząć procedurę odwoławczą w sądzie administracyjnym, jednak, jak wskazują przedstawiciele branży farmaceutycznej, jest to długotrwały proces, który może trwać nawet kilka lat, co najczęściej doprowadza właściciela apteki do bankructwa.