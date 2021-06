Frankowicze groźniejsi dla banków niż pandemia

Skutki pandemii, mimo znacznego wpływu na gospodarkę realną, nie zagrażają stabilności krajowego sektora bankowego – czytamy w najnowszym raporcie NBP o stabilności systemu finansowego. Analitycy banku centralnego za główne zagrożenie uznali „ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych” czyli spory z frankowiczami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pandemia też trochę zaboli

Kłopoty na dłużej

To, w połączeniu ze sporami z frankowiczami, może już stanowić dla sektora spory problem. - Straty kredytowe spowodowane pandemią nie powinny istotnie osłabić pozycji kapitałowej banków. Jednak, ewentualne nałożenie się na nie znacznych odpisów na ryzyko prawne kredytów walutowych mogłoby zagrozić stabilności niektórych z nich – podkreślają analitycy NBP.- Możliwość samodzielnej poprawy sytuacji banków jest ograniczona z uwagi na niską rentowność sektora, przy czym sytuacja ta może być oceniana lepiej w przypadku większości instytucji posiadających instytucjonalnego inwestora strategicznego – czytamy w raporcie.To wszystko jednak oznacza, ze sektor bankowy musi się przygotować na chudsze lata. - Obniżenie rentowności sektora bankowego stanowi wyzwanie w dłuższej perspektywie. Już przed pandemią obserwowano stopniowy spadek zyskowności, co widoczne było szczególnie w grupie małych i średnich banków. Spodziewane odpisy na straty kredytowe i nawet umiarkowane odpisy na ryzyko prawne portfela mieszkaniowych kredytów walutowych sprawiają, że spadek zyskowności bankówistotnie pogłębi się - wynika z raportu.- Jednocześnie, po wybuchu pandemii wycena rynkowa banków znacznie się obniżyła, powodując dalszy wzrost kosztu pozyskania przez nie kapitału zewnętrznego. Jest to wyzwaniem nie tylko dla mniejszych banków komercyjnych i sektora banków spółdzielczych, które charakteryzują się niższą zyskownością oraz efektywnością kosztową, ale także większych podmiotów - -podsumowują analitycy banku centralnego.