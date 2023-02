Frankowicze i banki wstrzymują oddech przed arcyważnym rozstrzygnięciem TSUE

16 lutego może okazać się najistotniejszą datą w tegorocznym kalendarzu krajowych banków. Czwartkowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE będzie rzutować na działalność sektora bankowego w Polsce w kolejnych latach.

W czwartek poznamy komunikat TSUE ws. wynagrodzeń dla banków za bezumowne korzystanie z kapitału.

Problem frankowy powinien być uporządkowany legislacyjnie, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Sytuacja związana z kredytami hipotecznymi w frankach szwajcarskich rozwija się w kierunku niekorzystnym dla sektora bankowego, dodaje wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

W czwartek poznamy komunikat Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE, który przybliży nas do odpowiedzi na pytanie, czy banki mogą żądać od klientów frankowych, którym sądy unieważniły umowy kredytowe z powodu ich niezgodności z przepisami, opłat za bezumowne korzystanie z kapitału.

Przybliży ponieważ nie będzie to oficjalne ogłoszenie wyroku, jednak dowiemy się o przyjętej przez TSUE linii orzeczniczej.

Na rozstrzygnięcie TSUE czekają z niecierpliwością obie strony sporu frankowego. Jak szacuje Komisja Nadzoru Finansowego, straty wynikające ze skrajnie niekorzystnego dla nich orzeczenia TSUE mogą sięgać nawet astronomicznej kwoty 234 mld zł.

Co o problemie kredytów frankowych mówią przedstawiciele krajowych banków?

Problem frankowy powinien być uporządkowany legislacyjnie

Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz jest zdania, że problem frankowy powinien być uporządkowany legislacyjnie. - Należałby wprowadzić regulacje porządkujące, ponieważ problem narasta, a nie jest redukowany – uważa Brunon Bartkiewicz.

Emil Ślązak, p.o. prezesa zarządu BOŚ, zwraca uwagę, że temat kredytów frankowych identyfikowany jest w sektorze finansowym na wielu płaszczyznach, a w szczególności na płaszczyźnie sporu o ważność umowy wiążącej klienta i bank.

- Banki dochodzą swoich praw głównie jako strona pozwana w postępowaniu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub pożyczki, a także jako podmiot inicjujący postępowanie przed sądem, w odniesieniu do żądania zwrotu wypłaconego kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału. W związku z dominującą w orzecznictwie tendencją uznawania nieważności umów dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, kwestie odnoszące się do wynagrodzenia za wieloletnie korzystanie z kapitału wypłaconego przez banki pozostają – choć bardzo istotne – nadal nierozstrzygnięte – wskazuje Emil Ślązak.

Dodaje, że niektóre z banków wybierają ścieżkę ugodową z kredytobiorcami, którzy nie wszczęli postępowania w odniesieniu do ważności umowy kredytu lub pożyczki - poprzez zaproszenie do programu ugód na warunkach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF lub na warunkach indywidualnie ustalanych przez banki.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ wyraziło zgodę na przystąpienie banku do programu ugód z klientami posiadającymi zabezpieczone hipotecznie kredyty denominowane lub indeksowane do waluty obcej, przewidującego możliwość zawierania ugód dotyczących takich umów, obejmujących przewalutowanie kredytów do złotego. Od 31 stycznia 2022 r. BOŚ oferuje zawieranie ugód w programie opracowanym przez bank. Od tego czasu zawarto kilkaset ugód obejmujących przewalutowanie kredytów frankowych i proces ten jest kontynuowany – wyjaśnia Emil Ślązak.

Kierunek jest niekorzystny dla sektora bankowego

W ocenie wiceprezesa Banku Pekao Pawła Strączyńskiego, sytuacja związana z kredytami hipotecznymi w frankach szwajcarskich rozwija się w kierunku niekorzystnym dla sektora bankowego.

- Orzecznictwo sądowe jest w wielu przypadkach na korzyść klientów, co zmusza banki do tworzenia kolejnych rezerw na ten cel. Wydaje się, że trend ten w 2023 roku będzie kontynuowany. Warto podkreślić, że Bank Pekao wyróżnia się pozytywnie w sektorze, ze względu na niewielki udział kredytów frankowych w strukturze finansowania. Wartość portfela CHF Banku Pekao na koniec III kw. 2022 to 2,8 mld zł, co stanowi jedynie 1,6 proc. całego portfela kredytowego banku. Jest to na tle sektora bardzo mały udział – wskazuje Paweł Strączyński.

Rozstrzygnięcia w sprawach frankowych to duża niewiadoma

W opinii Marcina Kujawskiego, starszego ekonomisty w Banku BNP Paribas, kwestia rozstrzygnięć w sprawach frankowych pozostaje dużą niewiadomą.

- Dzień wyroku TSUE stwierdzający, czy w razie abuzywności klauzul zawartych w umowie o kredyt frankowy i nieważności tej umowy, strony mogą żądać zwrotu wyłącznie nominalnych kwot, które zapłaciły w wykonaniu umowy, wydaje się być najistotniejszym w tegorocznym kalendarzu – uważa Marcin Kujawski.

