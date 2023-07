Frankowicze i banki znowu muszą czekać na ważną decyzję sądu. I to długo

Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła do października 2023 roku wydanie uchwały mającej rozstrzygnąć, czy umowa o kredyt bankowy na charakter umowy wzajemnej.

Sąd Najwyższy odroczył do października postępowanie w sprawy wydania opinii, czy umowa o kredyt hipoteczny ma charakter umowy wzajemnej.

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, ale tu nie ma jeszcze terminu rozpatrzenia sprawy.

Banki i frankowicze próbują się wzajemnie szachować w sprawach dotyczących pożyczek denominowanych we frankach szwajcarskich. Banki kuszą ugodami. Wielu frankowiczów zapewne zaczeka do jesieni.

Poszerzony, siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego miał rozpatrzyć pytanie Rzecznika Finansowego dotyczące tego, czy umowa o kredyt bankowy, uregulowana stosownymi zapisami w prawie bankowym, ma charakter umowy wzajemnej pomiędzy kredytobiorcą i instytucją finansową.

Sąd Najwyższy miał zająć się tą sprawą w związku z powtarzającymi się praktykami, gdy banki stosują prawo zatrzymania w sądowych rozliczeniach z kredytobiorcami, którzy mają pożyczki hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich.

Wyjaśnijmy, że zgodnie z Kodeksem cywilnym (artykuły 496 i 497), jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania swej wypłaty, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Kwestia, którą miał rozstrzygnąć SN, ma zatem zasadnicze znaczenie, ponieważ w przypadku jej rozwiązania lub uznania nieważności strony mają obowiązek dokonania zwrotu wzajemnych świadczeń.

Sąd Najwyższy dał sobie więcej czasu na rozpatrzenie wniosku w sprawie umów wzajemnych

W przypadku frankowiczów problem polega na tym, że jeśli Sąd Najwyższy uwzględni stanowisko banków co do zasadności procedury zatrzymania rozliczeń, może to spowodować wstrzymanie kwot zasądzonych odszkodowań do momentu dostarczenia pełnego rozliczenia ze strony kredytobiorcy. Możliwe jest także przedstawienie zabezpieczenia spłaty długu lub decyzja o przyjęciu uzgodnień w ramach zakończenia sporu zakończonego ugodą.

Wcześniej na tę sprawę zwracał uwagę prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, który wskazywał na brak symetrii w rozstrzygnięciach dotyczących kredytów frankowych. Banki, dysponując kapitałem, który w ramach podpisanej umowy był przez klientów przeznaczony na zakup nieruchomości lub mieszkania, nie otrzymują należnego zwrotu za pożyczone pieniądze.

Dlatego też wszystkie banki, które udzieliły kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, przygotowały propozycje dotyczące możliwości zawarcia ugody. Po uzgodnieniu szczegółów i parafowaniu dokumentów w ciągu zaledwie kilkunastu dni stają się one podstawą do dokonania wzajemnych rozliczeń.

Banki namawiają do zawierania umów wszystkich frankowiczów, ponieważ jest to szybsze i bardziej skuteczne

Ponieważ obecnie w sądach złożonych jest ponad 120 tysięcy indywidualnych spraw, można oczekiwać, że rozstrzygnięcia zapadać będą dopiero za kilka lat. Jednak skoro wiele osób nadal podtrzymuje wolę rozwiązania sporu na drodze sądowej, konieczne są ogólne interpretacje obowiązujące sądy różnych instancji w całej Polsce.

Ważne jest to, że do Sądu Najwyższego wpłynęło także zapytanie w kwestii wzajemności umów bankowych skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który także zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Nie wyznaczono jednak nawet terminów rozpatrywania tych spraw.

W marcu 2023 roku trzech sędziów Sądu Najwyższego wystąpiło o powołanie szerszego składu w sprawie wydania orzeczenia, czy prawo zatrzymania ma w ogóle zastosowanie, gdy wzajemne świadczenia stron umowy kredytu mają charakter pieniężny i w każdej sytuacji każda strona może złożyć stosowne oświadczenie o dokonaniu potrącenia.

Rzecznik Finansowy uważa, że umowa kredytu bankowego nie ma charakteru wzajemnego

Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel uważa, że umowa kredytu bankowego ma charakter dwustronnie obowiązujący, ale nie ma charakteru wzajemnego. W praktyce oznacza to, że właśnie do kredytu bankowego nie można stosować prawa zatrzymania w sytuacji unieważnienia umowy z powodu uznania postanowień umownych za sprzeczne z dobrymi obyczajami lub znacząco naruszające interesy konsumenta.

Rzecznik twierdzi także, że zwrot udzielonego kredytu nie jest ekwiwalentem świadczeń banku, podobnie jak oprocentowanie nie nadaje umowie o kredyt automatycznie charakteru wzajemności.

Z drugiej strony ustalenie w umowie zasad spłaty zobowiązania i sposób określenia oprocentowania są czymś, co wzajemnie łączy bank z klientem. Mało tego, umowa jest podpisana przez klienta, który akceptuje jej zasady. Dlatego w sytuacji wystąpienia rozbieżności jedynie sąd może rozstrzygnąć, jaka powinna być wykładnia interpretacyjna dla sądów powszechnych.

Frankowicze i banki muszą poczekać do jesieni na rozstrzygnięcie sporu prawnego

Sprawa nie jest prosta, a dotyczy około 340 tysięcy posiadaczy kredytów denominowanych we frankach. Jak można wnioskować, Izba Cywilna Sądu Najwyższego potrzebuje więcej czasu na wydanie uchwały, być może konieczne będą dodatkowe ekspertyzy. Wakacje będą wpływać na uspokojenie emocji, ale wiele wskazuje na to, że nie zakończą sprawy.

