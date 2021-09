Frankowicze jeszcze poczekają. Sąd Najwyższy znowu zaskoczył

Posiadacze kredytów frankowych nie doczekali się ostatecznego werdyktu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Tym razem sędziowie mieli wątpliwości nie co do kredytów frankowych, ale co do tego kto może orzekać. W efekcie SN wystosował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego miała rozstrzygnąć kwestie dotyczące kredytów frankowych. Rozstrzygnięcie jednak nie zapadło.

Posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zakończyło się podjęciem postanowienia o zadaniu pytań prejudycjalnych do TSUE odnoszących się do problematyki powoływania sędziów w RP - poinformował rzecznik SN Aleksander Stępkowski.

Orzeczenie SN miało ułatwić rozstrzyganie sądowych sporów miedzy frankowiczami i a bankami.

