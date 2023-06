Frankowicze mają przed sobą nie lada wyzwanie. Czeka ich długa walka

Frankowicze zyskali nowy oręż w walce z bankami. Ci, którzy ruszą do sądów, muszą jednak uważnie korzystać z pomocy prawnej. Tę w Polsce świadczyć mogą bowiem osoby bez odpowiedniego przygotowania czy wykształcenia. To jednak za sprawą nowego projektu może się zmienić.

Po korzystnych dla frankowiczów orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) można się spodziewać, że sądy zaleje lawina pozwów przeciwko bankom.

Wymiar sprawiedliwości - już i tak znacznie obciążony, nawet mimo zwiększonej od początku roku kadry oddelegowanej do spraw frankowych - może czekać paraliż.

Zwiększonym zainteresowaniem kredytobiorców, którzy postanowią wstąpić na ścieżkę sądową, cieszyć się będą usługi tzw. kancelarii frankowych.

Część z nich prowadzona jest jednak przez osoby nieposiadające do tego odpowiednich kwalifikacji, na co zwróciła uwagę Naczelna Rada Adwokacka i przygotowała projekt zmian w tej sprawie.

Internet zalewają reklamy skierowane do frankowiczów, kuszące ich obietnicami wygranych procesów z bankami, odzyskania niebotycznie wysokich kwot, co nie zawsze ma jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości.

Za takimi reklamami stoją różnego rodzaju firmy, spółki z o.o. czy też akcyjne, świadczące tzw. usługi doradztwa prawnego. Obecnie w Polsce świadczenie tego typu usług nie wymaga odpowiedniego wykształcenia czy też pozwolenia.

Wobec tego na rynku działa wiele podmiotów podających się za profesjonalne kancelarie prawne czy radcowskie, które nie dysponują jednak właściwie wyszkoloną kadrą i nie mają odpowiedniego przygotowania do prowadzenia m.in. spraw frankowych.

Pomoc prawna w Polsce ma być udzielana wyłącznie przez profesjonalistów

Sytuację tę chce zmienić Naczelna Rada Adwokacka, która złożyła w trybie petycji projekt ustawy zakładającej, że pomoc prawna w Polsce udzielana będzie wyłącznie przez profesjonalistów, tj. adwokatów, radców prawnych i adwokatów zagranicznych.

- Podstawowym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Polakom, co się łączy z zapewnieniem rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej - powiedział w rozmowie z WNP.PL adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jego zdaniem należy wprowadzić zasadę, że pomoc prawna w Polsce (doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, w prokuraturach i wobec innych podmiotów) powinna być wykonywana wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych oraz prawników zagranicznych mających doświadczenie i wykształcenie prawnicze oraz zdany państwowy egzamin weryfikujący ich kwalifikacje zawodowe.

Jak zauważył Przemysław Rosati, osoby te muszą być zobowiązane do zachowania tajemnicy adwokackiej oraz przestrzegania kodeksu etyki zawodowej. Podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i, co jest istotne z punktu widzenia klientów, mają obowiązkowe ubezpieczenie OC na wypadek, gdyby doszło do wyrządzenia szkody przy świadczeniu pomocy prawnej.

Działające obecnie na rynku usług pomocy prawnej osoby bez profesjonalnego wykształcenia i przygotowania tych kryteriów spełniać nie muszą. Nie podlegają też żadnej kontroli.

- Nie muszą mieć żadnego przygotowania, nawet nie muszą posiadać wykształcenia prawniczego, a właściwie to żadnego wykształcenia. W odniesieniu do takich osób wiedza prawnicza nie jest w żaden sposób weryfikowana, przez żaden egzamin, żadne testy, brak jest nad nimi nadzoru przy świadczeniu pomocy prawnej – podkreślił Rosati. - Tak naprawdę jedynym wyznacznikiem ich działalności jest wyłącznie kierowanie się chęcią zysku - dodał.

Jak dodał, szczególnie teraz, kiedy możemy spodziewać się większej liczby spraw przeciwko bankom w wyniku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, frankowicze szukający pomocy prawnej powinni starannie wybierać osoby, z usług których chcą skorzystać.

- Nie dajmy się nabierać na propozycje osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego i które oferują nam często niemające nic wspólnego z rzeczywistością scenariusze wprost wskazujące na oczywistą wygraną. Pamiętajmy też, że sprawy frankowe to sprawy majątkowe i tutaj istotne znaczenie odgrywa bezpieczeństwo wynikające z posiadania ubezpieczenia OC, a także tajemnicy adwokackiej – zaznaczył Przemysław Rosati.

Jak podkreślił, w przypadku wyrządzenia szkody w wyniku korzystania z usług osób, które nie mają ubezpieczenia OC, poszkodowani właściwie zostają pozbawieni możliwości dochodzenia jej naprawienia.

Projekt ustawy przygotowany przez NRA został skierowany do dalszych prac przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

UOKiK przygląda się doradztwu frankowemu od dawna. Na co trzeba zwrócić uwagę, podpisując umowę?

Działalności kancelarii świadczących pomoc prawną frankowiczom od kilku lat uważnie przygląda się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"Prezes UOKiK wystosował m.in. kilkanaście wezwań skierowanych do kancelarii frankowych i odszkodowawczych (prowadzonych w formie spółek handlowych lub kancelarii adwokackich i radcowskich) z wezwaniem do dobrowolnej zmiany praktyk lub klauzul w umowach. Zdecydowana większość badanych podmiotów pozytywnie zareagowała na skierowane do nich wystąpienia i podjęła działania w celu usunięcia wskazywanych nieprawidłowości" - poinformowało WNP.PL biuro prasowe Urzędu. "Wydanych łącznie zostało 8 decyzji w sprawie podmiotów oferujących pomoc frankowiczom, z czego w pięciu przypadkach były to decyzje zobowiązujące. W trzech przypadkach zostały nałożone kary finansowe w łącznej wysokości 140 tys. zł" - dodano.

Obecnie na rynku tzw. kancelarii frankowych widać poprawę pod względem przestrzegania praw konsumentów.

"W ciągu tych kilku lat można zauważyć, że interwencje Prezesa UOKiK oraz konkurencja o klienta przyniosły efekt w postaci lepszej oferty dla konsumentów" - poinformowało biuro prasowe UOKiK.

To nie oznacza, że nie zdarzają się już w umowach dotyczących pomocy prawnej zapisy krzywdzące dla frankowiczów. Przedstawiciele Urzędu wskazali, na co, podpisując taką umowę, trzeba uważać.

"Oczywiście konsument powinien dokładnie przeczytać umowę i być świadomym, w jakich okolicznościach kancelarii będzie należne wynagrodzenie, np. za pomyślny wynik sprawy (success fee). Warto również zwrócić uwagę, czy nie ma w umowach postanowień kwestionowanych przez Prezesa UOKiK, np. jednostronnych sankcji z tytułu rozwiązania umowy, zakazu podejmowania samodzielnych działań w sprawie, nieprecyzyjnych klauzul poufności, ograniczenia odpowiedzialności, otwartego katalogu kosztów, narzucenia właściwości sądu według siedziby przedsiębiorcy" - wskazało biuro prasowe UOKiK.

TSUE dał frankowiczom nowy oręż w sądowej walce z bankami

Przypomnijmy, że 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa orzeczenia dotyczące kredytów frankowych. Pierwsza sprawa, w której orzekł TSUE (sygnatura C-520/21), dotyczyła wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. TSUE uznał, że „prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów”.

Druga sprawa rozpatrywana przez TSUE (sygnatura C-287/22) odnosiła się do tzw. zabezpieczenia. W tym przypadku Trybunał wskazał, że sądy mogą zarządzać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy.

Lawina pozwów sądowych może zasypać sądy. 130 tys. postępowań w toku

Jak widać, obydwa orzeczenia są korzystne dla frankowiczów, co może ośmielić ich do wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankom. Część kredytobiorców wstrzymywała się bowiem dotąd z taką decyzją w oczekiwaniu na orzeczenia TSUE. Teraz, kiedy dostali dodatkowy oręż do walki z bankami, mogą ruszyć do sądów, a to z kolei budzi uzasadnione obawy o paraliż wymiaru sprawiedliwości.

Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, na koniec kwietnia 2023 roku w polskich sądach toczyło się 130 tysięcy postępowań związanych z kredytami frankowymi. To, według danych ZBP, ok. 39 proc. wszystkich 330 tys. czynnych umów o kredyty frankowe. Oczywiście nie wszyscy posiadacze kredytów frankowych zdecydują się na walkę w sądzie, część z nich będzie spłacać kredyty na dotychczasowych zasadach, inni zdecydują się na ugodę z bankiem.

Jeśli jednak nawet tylko część kredytobiorców frankowych zdecyduje się po orzeczeniach TSUE na złożenie pozwu (eksperci szacują, że na taki krok może zdecydować się w ciągu roku ok. 30 proc. frankowiczów), czeka nas lawinowy wzrost liczby nowych spraw.

W sądach brakuje rąk do pracy, postępowania w sprawach frankowych ciągną się latami

Jak pokazują dane udostępnione przez 47 sądów okręgowych, nowych spraw związanych z kredytami frankowymi, jeszcze przed orzeczeniami TSUE, przybywało w szybkim tempie. Tylko w I kwartale tego roku wpłynęło ich do sądów ponad 18,3 tys. (przekraczając ogólną liczbę 83 tys.), co oznacza wzrost o 13,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (wówczas liczba nowych spraw wynosiła ok. 16,2 tys.).

Już teraz średni czas trwania postępowania w sprawie frankowej szacowany jest na ponad 2 lata, a w najbardziej obciążonych sądach, jak XXVIII Wydział Cywilny Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie, może on być nawet dłuższy.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, co prawda w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku przydzielono w sądach ponad 150 dodatkowych etatów (sędziów, asystentów i urzędników) do spraw frankowych, ale ta liczba wobec spodziewanej lawiny pozwów, wywołanej orzeczeniami TSUE, może okazać się niewystarczająca.

