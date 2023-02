Frankowicze mogą domagać się od banków dodatkowych pieniędzy. Jest opinia rzecznika TSUE

Po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych - ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Michael Collins.

"Po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa" - ocenił Collins w opublikowanej w czwartek opinii. Sprawa dotyczy frankowiczów z Polski.

"Do sądów krajowych należy ustalenie, w oparciu o prawo krajowe, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności" - dodał przedstawiciel TSUE.

W tym roku oczekiwany jest wyrok TSUE w sprawie ewentualnego prawa do pobierania przez banki wynagrodzenia za kapitał od umów kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, jeśli sąd unieważnił umowę.



Banki szacują, że niekorzystny wyrok w tej sprawie można oznaczać ok. 100 mld zł strat.

- Nawet przy niekorzystnym orzeczeniu TSUE ws. kredytów frankowych banki będą miały czas na budowę kapitałów – ocenił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jego zdaniem obecnie zagrożenia dla systemu bankowego są mniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu.

