Frankowicze mogą masowo ruszyć do sądów. Oto możliwe konsekwencje opinii rzecznika TSUE

W czwartek poznaliśmy opinię rzecznika TSUE ws. kredytów frankowych. Za bardzo korzystną dla kredytobiorców uważają ją prawnicy, z którymi rozmawialiśmy. Związek Banków Polskich alarmuje, że konsekwencje dla sektora mogą być bardzo poważne.

W ocenie Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w przypadku unieważnienia umowy, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń za korzystanie z kapitału. Banki zaś nie mogą tego robić.

Trybunał nie jest związany stanowiskiem Rzecznika, niemniej jednak należy spodziewać się, że podzieli zaprezentowaną w czwartek wykładnię prawa.

W ocenie prawników, kredytobiorcy, którzy dotychczas wstrzymywali się z wystąpieniem do sądu w obawie przed roszczeniem ze strony banków dotyczącym korzystania z kapitału, wyruszą bowiem do sądów.

- Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił wnioski Rzecznika oznaczałoby to bardzo poważne obciążenie dla sektora bankowego, które Komisja Nadzoru Finansowego wyliczyła na 100 mld zł – podkreśla wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

- Jeżeli Trybunał podzieli opinię Rzecznika oznaczać to będzie katastrofę dla sektora bankowego – usłyszeliśmy nieoficjalnie od osoby znanej w środowisku bankowym.

W czwartek 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michael Collins, w sprawie C-520/21, wydał długo wyczekiwaną opinię w sprawach kredytów frankowych, która dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy bankom lub frankowiczom, w przypadku uznania przez sąd kredytu frankowego za nieważny, będą przysługiwały roszczenia o inne należności za korzystanie z kapitału, np. wynagrodzenie, odszkodowanie, zwrot kosztów lub waloryzacja świadczenia.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE jest niezwykle korzystna dla frankowiczów

Małgorzata Wawer, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Michał Bieniak, wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL, że Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE ocenił, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń:

„Art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą, w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, konsument - oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia od chwili wezwania do zapłaty - może w następstwie takiego uznania, domagać się od banku także dodatkowych świadczeń” – usłyszeliśmy w czwartek w TSUE.

Przy czym „do sądu krajowego należy ustalenie, w świetle prawa krajowego, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń oraz jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności”.

- W odniesieniu do możliwości dochodzenia przez bank roszczeń o podobnym charakterze przeciwko konsumentom, Rzecznik Generalny był przeciwnego zdania, ponieważ ocenił, bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty – dodaje Małgorzata Wawer.

Jak wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL, Michał Świętosławski z Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy, w opinii Rzecznika Generalnego bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Uzasadniając swoje stanowisko, Rzecznik Generalny podkreślił, iż skoro nieważność umowy kredytowej jest wynikiem zamieszczenia w niej przez bank postanowień niedozwolonych, to bank jako przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z własnego bezprawia. Rzecznik podkreślił bowiem, że celem dyrektywy 93/13 jest zapewnienie konsumentom ochrony, która realizowana jest również poprzez zniechęcanie banków do stosowania nieuczciwych warunków umownych.

- Wobec czego uznanie przez Trybunał możliwości pobierania wynagrodzenia od kredytobiorców nie dość, że nie wywierałoby skutku odstraszającego, to wręcz mogłoby zachęcać banki do kontynuowania praktyk naruszających interesy konsumentów – wyjaśnia Michał Świętosławski.

Warto podkreślić, że Trybunał nie jest związany stanowiskiem Rzecznika Generalnego, niemniej jednak należy spodziewać się, zważywszy na dotychczasowe orzecznictwo, iż TSUE podzieli zaprezentowaną w czwartek wykładnię prawa.

Komisja Nadzoru Finansowego: 100 mld zł strat sektora bankowego

- Jeżeli Trybunał podzieli opinię Rzecznika oznaczać to będzie katastrofę dla sektora bankowego – usłyszeliśmy nieoficjalnie od osoby znanej w środowisku bankowym.

Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek dostrzega, że jest pewna niekonsekwencja w treści komunikatu prasowego i w treści opinii.

- W treści samej opinii, w przypadku i konsumenta, i banku Rzecznik Generalny odsyła do przepisów prawa krajowego, Dyrektywa 93/13 nie reguluje materii stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Tego się spodziewaliśmy, bo jako sektor bankowy wielokrotnie podnosiliśmy, że w dyrektywie 93/13 nie ma żadnej regulacji, jak powinno się rozliczyć sprawę umowy kredytu, którego stwierdzono nieważność – mówi w rozmowie z WNP.PL Tadeusz Białek.

Zwraca uwagę, że w jednym i drugim przypadku konsekwentnie w treści opinii jest odesłanie do przepisów prawa krajowego. W związku z tym nie można oceniać, że opinia Rzecznika jednoznacznie opowiada się za przesądzeniem prawa konsumenta.

- Nie do końca prawdziwą tezą jest to, że Rzecznik dopuścił roszczenie konsumenta. Rzecznik wskazał, że do sądu krajowego w konkretnej sprawie powinna należeć ocena, czy prawo polskie dopuszcza takie roszczenie. Jeżeli je dopuszcza, dyrektywa nie stoi na przeszkodzie. To sąd krajowy będzie jednak rozstrzygał, czy klientowi przysługuje takie roszczenie – dodaje wiceprezes ZBP.

W ocenie Tadeusza Białka, gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił wnioski Rzecznika, oznaczałoby to bardzo poważne obciążenie dla sektora bankowego. Straty banków z tego tytułu Komisja Nadzoru Finansowego wyliczyła na 100 mld zł.

Jego zdaniem, za wcześnie, by mówić o potencjalnej interwencji rządu czy KNF w tej sprawie, szczególnie, że mówimy o opinii, a nie rozstrzygnięciu TSUE.

- Na pewno będzie to przedmiotem oceny organów nadzoru – podkreśla wiceprezes ZBP. - Konsekwentnie zachęcamy do poszukiwania rozwiązania problemu kredytów frankowych w ramach programu ugodowego. Banki oferują ugody obejmujące konwersję kredytu i zawarły już dotąd ponad 40 tys. ugód - dodaje.

Przyszłe orzeczenie Trybunału będzie miało walor porządkujący

- Wydana opinia przez Rzecznika Generalnego zbliża kredytobiorców do sytuacji, w której obecnie kreowany przez banki sposób obrony przed roszczeniami frankowiczów skazany będzie na porażkę – uważa adwokat Grzegorz Ulicz z Kancelarii Adwokackiej Gerus & Ulicz.

Jego zdaniem, potwierdzenie stanowiska Rzecznika orzeczeniem Trybunału i ustalenie, że prawidłowa interpretacja przepisów dyrektywy 93/13 przez sądy krajowe sprzeciwia się przyznawaniu bankom wnoszącym roszczenia przeciw konsumentom dodatkowych świadczeń ponad zwrot kapitału kredytu oraz odsetek ustawowych od chwili wezwania do zapłaty, ostatecznie przesądzi o braku możliwości skutecznego domagania się przez banki roszczenia o „wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału kredytu".

- W mojej ocenie, o ile w przyszłości zapadnie orzeczenie Trybunału w kierunku wskazanym przez Rzecznika, skłoni to dotychczas niezdecydowanych konsumentów, którzy obawiali się roszczeń banków, do sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia nieważnej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego – uważa Grzegorz Ulicz. - Niewątpliwie jednak przyszłe orzeczenie Trybunału będzie miało walor porządkujący oraz wpłynie na orzecznictwo w sprawach frankowych, bowiem przyczyni się do stosowania jednolitej wykładni przepisów dyrektywy 93/13 przez wszystkie sądy krajowe – dodaje.

Przegrana banków w wielu procesach sądowych z frankowiczami

- Jeżeli wyrok Trybunału będzie korzystny dla konsumentów i niekorzystny dla banków, to taki scenariusz oznaczać będzie przegraną banków w wielu procesach sądowych i właściwie pozbawienie banków szans na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Banki będą musiały rozliczyć się z frankowiczami wyłącznie w zakresie udzielonej sumy kredytu i wypłaconych przez frankowiczów rat kredytu. Równocześnie, jeśli konsumenci zdołają wykazać istnienie roszczenia co do zasady i co do wysokości, będą mogli upomnieć się o dodatkowe świadczenia na ich rzecz – wskazuje Małgorzata Wawer.

I dodaje, że opinia Rzecznika pokazuje, że stworzona przez banki koncepcja „straszaka”, czyli wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu obróci się przeciwko nim i spowoduje dodatkowe dotkliwe „szkody” banków. Kredytobiorcy, którzy dotychczas wstrzymywali się z wystąpieniem do sądu w obawie przed roszczeniem za korzystanie z kapitału, wyruszą bowiem do sądu. W efekcie możemy się spodziewać kolejnej fali pozwów frankowych w sądach w całej Polsce.

- Opinia jest zatem porażką dla sektora bankowego w Polsce. Jeżeli frankowicz wygra w polskim sądzie z bankiem, to sam odzyska od banku wszystkie wpłacone kwoty z tytułu rat, składek ubezpieczeniowych, kosztów okołokredytowych, natomiast bank nie będzie mógł od niego żądać wyłącznie kwoty kapitału udostępnionego przed laty w złotych polskich. Z kolei pozwy banków o tego rodzaju świadczenia dodatkowe przestaną się pojawiać, ponieważ sprawa C-520/21 zostanie rozstrzygnięta po myśli konsumentów – wyjaśnia Małgorzata Wawer.

Odpada obawa kredytobiorców przed pozywaniem banków

W ocenie wspólnika w kancelarii Drzewiecki Tomaszek, adwokata Marcina Szymańskiego, to bardzo istotne stanowisko Rzecznika Generalnego. On także wskazuje na obawy kredytobiorców przed pójściem do sądu, które wywołały sygnały płynące z banków na temat ewentualnych kontrprocesów.

- Obawa przed żądaniem przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału powstrzymywała wielu konsumentów przed pozywaniem banków. Teraz obawa ta odpadła. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału miało rekompensować bankom straty spowodowane nieważnością wadliwych umów kredytu – wyjaśnia dla WNP.PL Marcin Szymański.

Jego zdaniem, przyznanie bankom takiego wynagrodzenia podważałoby skuteczność dyrektywy europejskiej 93/13, której celem jest zniechęcenie przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych postanowień w umowach z konsumentami, m.in poprzez uczynienie takiego działania ryzykownym i nieopłacalnym. – Wykluczenie takiego wynagrodzenia zapewnia skuteczność dyrektywy – podsumowuje Marcin Szymański.

Banki z jeszcze większą intensywnością będą proponowały konsumentom ugody

- Zaprezentowana wykładnia prawa ma niezwykle istotne znaczenie dla tych z kredytobiorców, którzy mają zamiar, bądź już wystąpili, na drogę sądową i dochodzą stwierdzenia nieważności swych umów kredytowych. Od pewnego czasu można bowiem obserwować praktykę banków polegającą na kierowaniu wobec kredytobiorców, którzy zdecydowali się dochodzić stwierdzenia nieważności umów kredytowych – roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału – nie ma wątpliwości Michał Świętosławski.

W ten sposób bowiem banki próbują uzyskać jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu udostępnionych konsumentom środków pieniężnych, wywołując przy tym "efekt mrożący" (chilling effect) u tej części kredytobiorców, która w obawie przed pozwaniem przez bank i koniecznością zapłaty jakichś środków na jego rzecz zaniechała dochodzenia swych roszczeń przed sądem.

Zdaniem Michała Świętosławskiego, wydana opinia oraz przedstawiona w niej wykładnia przepisów Dyrektywy 93/13 powinna uspokoić tych z kredytobiorców, którzy już wystąpili do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, a także zachęcić do dochodzenia swych roszczeń przez pozostałych konsumentów.

- Śledząc praktykę i postępowanie banków, należy spodziewać się, że w niedalekiej perspektywie czasowej banki z jeszcze większą intensywnością będą proponowały konsumentom ugody, zmiany warunków kredytowania, tak aby uzyskać choćby w minimalnym stopniu wynagrodzenie za korzystanie przez konsumentów z udostępnionego im kapitału – wskazuje Michał Świętosławski.

